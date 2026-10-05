Ottobre Rosa, il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin si mobilita per la prevenzione del tumore al seno

In occasione di Ottobre Rosa 2026, il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin organizza iniziative dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno.

Per tutta la durata del mese, la città si tingerà di rosa: l’esplanade Jean-Gioan, il Château e il Fort du Cap-Martin saranno illuminati con il colore simbolo della campagna. Parallelamente, gli agenti comunali indosseranno il nastro rosa e materiale informativo sarà messo a disposizione del pubblico nei diversi punti di accoglienza della città.

Il programma prevede due appuntamenti aperti alla popolazione.

Mercoledì 7 ottobre, a partire dalle 9, presso l’Accueil des Genêts, sarà possibile partecipare a un’iniziazione all’autopalpazione su un busto femminile medicale. Saranno inoltre presenti uno stand del CEGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) e uno stand della CRCDC, con informazioni e orientamento verso le strutture dedicate allo screening dei tumori. L’ingresso è libero.

Mercoledì 14 ottobre, al mercato di Carnolès, verrà nuovamente proposta un’iniziazione all’autopalpazione su un busto femminile medicale. Sarà inoltre presente il camion di screening del Groupe SOS Solidarités, che offrirà test rapidi di orientamento diagnostico (TROD) gratuiti, anonimi e immediati per l’epatite B e C e per l’HIV. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin al numero 04 93 28 18 92 oppure consultare il sito ufficiale del Comune di Roquebrune-Cap-Martin.