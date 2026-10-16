Monaco, vaccini antinfluenzali disponibili nelle farmacie del Principato: le indicazioni del Governo

I vaccini contro l’influenza stagionale sono già disponibili nelle farmacie del Principato di Monaco e sono coperti dal sistema di assicurazione sociale per gli assicurati. Il Governo del Principe invita la popolazione a vaccinarsi, ricordando l’importanza della prevenzione per ridurre il rischio di complicazioni e forme gravi della malattia, soprattutto tra le persone più vulnerabili.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata ogni anno alle persone di età pari o superiore a 65 anni. È inoltre fortemente consigliata a chi, pur avendo meno di 65 anni, soffre di determinate patologie croniche, alle donne in gravidanza e alle persone affette da obesità.

Tra le categorie prioritarie rientrano anche gli ospiti delle strutture di assistenza e riabilitazione o delle strutture sociosanitarie residenziali, indipendentemente dall'età, oltre a chi vive a stretto contatto con neonati di età inferiore a sei mesi particolarmente esposti al rischio di influenza grave, ad esempio in caso di prematurità, malformazioni cardiache o malattie neurologiche. La raccomandazione riguarda anche le persone che convivono con soggetti immunodepressi.

Le persone appartenenti a queste categorie ricevono un buono per la copertura della vaccinazione, che consente loro di vaccinarsi direttamente in farmacia oppure di ritirare il vaccino presentando il documento.

Per gli altri cittadini interessati, il Governo segnala alcune novità nelle modalità di accesso alla vaccinazione. Le persone di età superiore ai 15 anni possono vaccinarsi direttamente in farmacia. Chi invece preferisce ritirare il vaccino per poi farselo somministrare dal proprio medico o da un infermiere libero professionista deve ora essere in possesso di una prescrizione medica preventiva.

Il Governo del Principe richiama infine l'attenzione sull'importanza della vaccinazione per gli operatori sanitari e per tutti i professionisti che lavorano a contatto con persone a rischio di sviluppare forme gravi di influenza.

La vaccinazione rappresenta infatti uno strumento di protezione individuale e contribuisce a limitare la trasmissione delle infezioni respiratorie ai pazienti.