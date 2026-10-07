Cooperazione tra Monaco e Andorra, confronto sui sistemi ospedalieri e nuovi progetti comuni (Foto)

Il 5 e 6 ottobre, Monaco ha accolto una delegazione di alto livello del Principato di Andorra nell’ambito di una visita di lavoro dedicata alla cooperazione sanitaria. L’incontro si è svolto su invito di Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, ed è stata guidata da Helena Mas Santuré, Ministra della Sanità, e Raul Ferré Bonet, Ministro del Territorio e dell’Urbanistica.

La visita si inserisce nella volontà comune di Monaco e Andorra di approfondire gli scambi nel settore della sanità. I contatti tra i due Paesi sono proseguiti anche in occasione di diversi incontri internazionali tra i rispettivi ministri della Salute, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della sanità, oltre che durante la visita a Monaco, nel marzo scorso, di Xavier Espot Zamora, Capo del Governo del Principato di Andorra, durante la quale la cooperazione sanitaria era stata tra i temi affrontati.

I due Principati condividono, in ragione delle loro dimensioni e delle caratteristiche dei rispettivi sistemi sanitari, diverse problematiche comuni. Un punto di particolare interesse è rappresentato dai progetti ospedalieri attualmente portati avanti da entrambi i Paesi per preparare il futuro del loro unico ospedale pubblico nazionale. Il confronto sulle esperienze maturate nell’ambito di questi progetti ha costituito uno dei principali obiettivi della visita.

Nel corso delle due giornate, la delegazione andorrana ha visitato il Centro Cardio-Toracico di Monaco, il Nuovo Centro Ospedaliero Princesse Grace e il Centro Scientifico di Monaco. Gli incontri hanno permesso di approfondire diversi aspetti del modello sanitario monegasco, dall’organizzazione delle cure alle grandi strutture ospedaliere, fino alla ricerca scientifica.

La delegazione ha inoltre incontrato diversi membri del Governo del Principato, tra cui Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica, e Lionel Beffre, Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno.

Al termine della visita, Christophe Robino ha sottolineato che l’incontro ha consentito di proseguire il confronto tra Monaco e Andorra sulle esperienze e competenze relative a problematiche comuni, aprendo al tempo stesso nuove prospettive di cooperazione tra due Stati caratterizzati da numerose similitudini e chiamati ad affrontare questioni comparabili.

La delegazione andorrana comprendeva inoltre Esther Rabasa Grau, Ambasciatrice del Principato di Andorra presso la Repubblica francese e il Principato di Monaco, Cristina Pérez Garcia, Segretaria di Stato alla Sanità, Cristina Antelo Adràn, Direttrice del Dipartimento dell’Urbanistica, e il dottor Marc Pascual Pich, Direttore medico del Servizio andorrano di assistenza sanitaria (SAAS).