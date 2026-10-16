Salute delle donne, Nizza lancia una guida per orientarsi tra prevenzione, cure e diritti

La salute femminile non si esaurisce nella gravidanza o nella contraccezione. Riguarda il cuore, il sonno, il benessere psicologico, l'invecchiamento, la prevenzione delle malattie e la possibilità di accedere alle cure e conoscere i propri diritti.

Con questa consapevolezza, il Comune di Nizza lancia la Guida alla salute delle donne – Le risorse del territorio nizzardo, uno strumento pratico pensato per aiutare le cittadine a trovare informazioni affidabili e servizi di supporto adeguati alle proprie esigenze.



L'iniziativa rientra nel Piano per la salute delle donne promosso dall'amministrazione comunale e punta a rendere più semplice l'accesso alla prevenzione, all'assistenza sanitaria e alle strutture di accompagnamento presenti sul territorio. L'obiettivo è ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure e offrire alle donne strumenti concreti per diventare protagoniste consapevoli del proprio percorso di salute.



La guida è stata elaborata attraverso il confronto con i partner locali e tenendo conto delle risposte raccolte tra centinaia di donne di Nizza. Il risultato è una mappa di servizi e dispositivi di assistenza organizzata per argomenti, con indicazioni utili nelle diverse fasi della vita.





Dalla menopausa alla salute mentale, una visione a 360 gradi

Tra i temi affrontati figurano la prevenzione e i percorsi sanitari, la salute sessuale e riproduttiva, la fertilità, la gravidanza e la genitorialità. Spazio anche alla menopausa e alle patologie croniche, con particolare attenzione ai tumori, alle malattie cardiovascolari e al diabete.



Non manca la dimensione psicologica, con informazioni sulla salute mentale e sulle dipendenze, né quella della tutela personale e sociale. La pubblicazione affronta infatti il tema della violenza contro le donne, le situazioni di precarietà economica e le difficoltà nell'accesso ai diritti.



Completano il quadro le risorse dedicate alla disabilità, all'invecchiamento e alle persone che assistono familiari non autosufficienti, oltre ai percorsi di inserimento professionale. Un approccio ampio, che riconosce come la salute sia strettamente legata anche alle condizioni di vita, alla sicurezza, al lavoro e alla possibilità di ricevere sostegno.



Come consultare la guida

Il documento è disponibile in formato digitale e in versione cartacea presso alcune strutture comunali di Nizza. L'amministrazione prevede di aggiornarlo e arricchirlo periodicamente, seguendo l'evoluzione dei servizi e delle necessità della popolazione, e di diffonderlo sia tra le cittadine sia tra i professionisti che operano nel settore.



La guida in formato PDF è consultabile in fondo a questo articolo.



