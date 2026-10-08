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Sanità | 08 ottobre 2026, 15:41

Medici di Guardia Monaco, quasi 1.600 interventi nel primo anno

Attivo dall’ottobre 2025, il servizio garantisce l’assistenza medica notturna per le cure non urgenti, 7 giorni su 7

© Manuel Vitali - Direzione della Comunicazione

© Manuel Vitali - Direzione della Comunicazione

A un anno dal suo avvio, il servizio «Medici di Guardia Monaco» traccia un primo bilancio positivo, rispondendo alle esigenze della popolazione residente nel Principato.

Creato nell’ottobre 2025 con l’obiettivo di migliorare la continuità dell’assistenza sanitaria nelle ore notturne, il servizio ha effettuato in un anno quasi 1.600 interventi, con una media di 4-5 prestazioni per turno di guardia.

Il numero degli interventi conferma la necessità di garantire ai pazienti l’accesso, durante la notte, a cure non urgenti senza dover ricorrere ai servizi di emergenza.

Il servizio «Medici di Guardia Monaco» è raggiungibile al numero 116 117 e opera dalle 19 alle 7, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, compresi i fine settimana e i giorni festivi. Il servizio è assicurato da 23 medici.

«La creazione di Medici di Guardia Monaco ha contribuito a rafforzare l’accesso alle cure e la presa in carico della popolazione. Perché la qualità di un sistema sanitario si misura anche nella sua capacità di rispondere, quotidianamente, alle esigenze di ciascuno», afferma Christophe Robino, Consigliere di Governo – Ministro degli Affari Sociali e della Sanità.

Redazione

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