Dr. Aureli Torné Bladé: "Oggi possiamo ricostruire la mammella più precocemente e con migliori risultati estetici e funzionali"

In questa intervista, il Dr. Aureli Torné Bladé, attuale Responsabile dell'Unità di Ginecologia Oncologica dell'Hospital Clínic di Barcellona, professore presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Barcellona e accademico della Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, ci illustra i progressi in questi ambiti, ci spiega quando è raccomandata la mastectomia preventiva o quando deve essere iniziato il trattamento fisioterapico nelle pazienti con cancro al seno.

Dr. Aureli Torné Bladé - Hospital Clinic de Barcelona



Quali sono i principali progressi nella ricostruzione mammaria dopo chirurgia parziale o mastectomia?

Oggi possiamo ricostruire la mammella più precocemente e con migliori risultati estetici e funzionali. La ricostruzione immediata, durante lo stesso intervento in cui viene eseguita una mastectomia, è sempre più frequente. Il posizionamento di protesi definitive dietro o davanti al muscolo pettorale, quando possibile, o di espansori (dispositivo temporaneo che consente di espandere progressivamente la pelle e i tessuti mediante riempimenti periodici con soluzione fisiologica, creando lo spazio necessario per collocare successivamente una protesi mammaria definitiva), permette di ridurre l'impatto che può comportare l'asportazione della mammella.

In casi selezionati può essere eseguita anche una mastectomia con conservazione della cute e persino dell'areola e del capezzolo, con posizionamento diretto di una protesi e buoni risultati estetici. Infine, nei casi più complessi o quando si desidera evitare una ricostruzione protesica, può essere eseguita una chirurgia ricostruttiva con tessuto autologo (lembi come il DIEP) e utilizzare il lipofilling per migliorare o completare il risultato.

Infine, nella chirurgia conservativa, le tecniche di chirurgia oncoplastica consentono di asportare il tumore e rimodellare la mammella nello stesso intervento, ottenendo il miglior equilibrio tra sicurezza oncologica e risultato estetico.

Come stanno evolvendo i trattamenti localizzati e la chirurgia conservativa rispetto alla mastectomia?

La tendenza è quella di ridurre l'aggressività dei trattamenti senza compromettere la sicurezza oncologica. La chirurgia conservativa associata alla radioterapia offre la stessa sopravvivenza della mastectomia nelle pazienti adeguatamente selezionate. A livello ascellare, la biopsia del linfonodo sentinella ha sostituito nella maggior parte dei casi la dissezione linfonodale ascellare.

D'altra parte, la radioterapia si è notevolmente abbreviata, con protocolli di pochi giorni rispetto ai trattamenti di cinque settimane che venivano effettuati alcuni anni fa. Inoltre, i trattamenti sistemici neoadiuvanti (precedenti alla chirurgia) consentono in molte pazienti di ridurre significativamente le dimensioni del tumore e di favorire interventi chirurgici meno estesi sia sulla mammella sia sull'ascella.

Che cos'è e quando è raccomandata la mastectomia preventiva?

È l'asportazione di entrambe le mammelle apparentemente sane per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. Viene presa in considerazione soprattutto nelle donne portatrici di mutazioni ad alto rischio, come BRCA1 o BRCA2, o di altri geni ereditari associati a un'elevata predisposizione a sviluppare il cancro al seno. Questa chirurgia di riduzione del rischio, pur non eliminando completamente la possibilità di sviluppare un tumore, la riduce in modo molto significativo.

È una decisione molto personale che deve essere presa in modo individualizzato, dopo un'ampia consulenza genetica e con l'aiuto di un'équipe multidisciplinare che aiuti a comprendere e valutare il rapporto tra i benefici e le possibili conseguenze dell'intervento. In alternativa, in molte donne si può optare per una strategia di sorveglianza intensiva, principalmente mediante risonanza magnetica e mammografia.

Nelle pazienti con cancro al seno, quando è raccomandato il trattamento fisioterapico?

Praticamente sempre, e prima si inizia meglio è. È opportuno iniziare precocemente, e secondo le indicazioni dell'équipe chirurgica, la mobilizzazione della spalla. Questa riabilitazione è fondamentale per prevenire e trattare le limitazioni della mobilità, le aderenze cicatriziali, il linfedema e il dolore o la rigidità dopo la chirurgia e la radioterapia. L'attività fisica può inoltre contribuire a migliorare alcuni disturbi muscoloscheletrici frequentemente riferiti dalle donne sottoposte a terapia ormonale.

L'esercizio fisico durante la chemioterapia o una volta terminati i trattamenti è inoltre di grande aiuto per ridurre l'affaticamento, mantenere la capacità funzionale e migliorare la qualità della vita.

Qual è la prognosi del cancro al seno metastatico?

Negli ultimi anni, questa situazione clinica avversa ha registrato progressi molto importanti e, in molte pazienti, la malattia può essere mantenuta sotto controllo per anni. La prognosi dipende da molti fattori, come la localizzazione e l'estensione della malattia e, in particolare, dalle caratteristiche biologiche e dal sottotipo molecolare del tumore, che determinano l'esistenza di possibili bersagli terapeutici.

Ad esempio, i tumori ormono-dipendenti e quelli HER2-positivi dispongono attualmente di molteplici terapie mirate che hanno prolungato in modo molto significativo la sopravvivenza. Anche i tumori triplo-negativi, tradizionalmente associati a un comportamento più aggressivo, hanno incorporato nuove opzioni, come l'immunoterapia e i coniugati anticorpo-farmaco, che ne stanno migliorando i risultati.

Ogni caso è diverso e i dati generali dicono poco su una paziente specifica. Per questo è importante una corretta caratterizzazione biologica della malattia e un'individualizzazione delle opzioni terapeutiche.

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