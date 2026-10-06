La Principessa Stéphanie visita la nuova Unité de Vie Partagée per persone con disabilità a Monaco

Lunedì 5 ottobre, S.A.S. la Principessa Stéphanie ha visitato l’Unité de Vie Partagée, la nuova struttura realizzata dal Governo del Principato per ampliare e diversificare le soluzioni abitative destinate alle persone con disabilità. Situata nell’edificio Hemera, la struttura è operativa dal 1° luglio.

L’Unité de Vie Partagée propone una soluzione intermedia tra una struttura residenziale tradizionale e un’abitazione completamente autonoma, con l’obiettivo di offrire ai residenti un ambiente sicuro e accogliente, favorendo al tempo stesso lo sviluppo dell’autonomia nella vita quotidiana.

Durante la visita, la Principessa Stéphanie era accompagnata da Christophe Robino, Consigliere di Governo – Ministro degli Affari Sociali e della Salute, da Mikaël Palmaro, rappresentante del Presidente del Consiglio Nazionale, da Victoria Campana, Vice Direttore dell’Azione e dell’Assistenza Sociale, e da Jean-François Calmes e Robert Laure, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’AMAPEI.

La Principessa Stéphanie è stata accolta e accompagnata nella visita da due persone che usufruiscono della nuova struttura.

L’unità si sviluppa su una superficie di 450 metri quadrati, alla quale si aggiungono 180 metri quadrati di spazi esterni. Al suo interno sono presenti aree comuni e dieci camere personalizzabili, ciascuna dotata di bagno privato.

I residenti beneficiano della presenza di un educatore specializzato al mattino e alla sera, principalmente per la preparazione dei pasti. Per il resto della giornata possono dedicarsi ad attività esterne o professionali.

Si tratta di una soluzione finora inedita nel Principato per i residenti che hanno ottenuto lo status di persona con disabilità. L’accesso alla struttura avviene attraverso l’indirizzamento da parte della Commissione per la Valutazione della Disabilità.