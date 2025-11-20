ISM Voices e Anna Touboul sul palco per La Regina delle Nevi, spettacolo musicale su ghiaccio

ISM Voices: l’energia artistica dell’International School of Monaco

Diretto da Colette Marx-Nielsen, il coro ISM Voices riunisce studenti di tutte le età dell’International School of Monaco. La formazione si esibisce regolarmente in occasione dei principali eventi della Principauté, tra cui il Yacht Club de Monaco, il Gala per il 30° anniversario dell’ISM e la tradizionale Vente de Sapins de Noël dell’Hôtel de Paris.

Colette Marx-Nielsen, originaria della Scozia e residente sulla Costa Azzurra da oltre vent’anni, è specializzata nella formazione in teatro musicale LAMDA e dirige anche il coro femminile Monaco Choir Belles.

Anna Touboul, giovane solista ospite

A soli 11 anni, Anna Touboul interpreterà un assolo nel ruolo di Anna. Studentessa dell’International School of Monaco, studia canto, danza e teatro dall’età di tre anni, guidata artisticamente dalla madre, Aurélie Touboul.

Ha già avuto l’onore di esibirsi davanti a S.A.S. il Principe Alberto II e alla Principessa Charlene di Monaco, e ogni estate frequenta i corsi della prestigiosa Sylvia Young Theatre School di Londra.

Dopo essere stata selezionata tra oltre cento candidati al Performing Arts Festival 2024, la sua partecipazione a La Regina delle Nevi, spettacolo musicale su ghiaccio, rappresenta una nuova e importante tappa nel suo promettente percorso artistico.

Informazioni pratiche

Data e ora: Giovedì 27 novembre 2025 – ore 18:30

Luogo: Salle des Princes – Grimaldi Forum Monaco

Biglietti: a partire da 52,5 € (per bambini sotto i 12 anni)

Un servizio bar e una piccola area ristoro saranno disponibili 1h30 prima dell’inizio dello spettacolo.

About International School of Monaco (ISM)

L’International School of Monaco è l’unica scuola bilingue e internazionale del Principato. Fondata nel 1994, accoglie oggi oltre 850 studenti provenienti da più di 60 nazionalità. Negli ultimi anni, l’istituto è stato classificato tra le 100 migliori scuole al mondo (Spear’s Schools Index 2025) e tra le 150 migliori scuole private al mondo (Carfax Education Schools Index 2024).





