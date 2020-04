A Nizza e in altre località della Costa Azzurra analisi sul Covid 19 stando in auto (Foto)

Test covid 19 in Rue Barla a Nizza

Non è necessario scendere dall’auto: si arriva in Rue Barla a Nizza, a due passi dall’Acropolis e da Place Garibaldi, si mostra la prescrizione medica e si viene sottoposti al test per il Covid 19 .

Poi…avanti un altro. Per il momento il servizio è riservato al solo personale sanitario, a chi lavora a contatto con gli anziani o alle persone a rischio e alle stesse persone a rischio che presentino sintomi di possibile contaminazione.

Occorreranno poi dalle 24 alle 48 ore per avere il responso, ma il servizio assicura la possibilità di tenere sotto controllo quanti, in questo momento, stanno lavorando per la salute degli altri.

Occorre, in ogni caso, tenere d’occhio le prescrizioni del Ministero delle Solidarietà e della Salute perché non sono poche le città (tra le quali Nizza) che hanno chiesto di estendere il servizio anche alla cittadinanza.

Ad occuparsi delle analisi il laboratorio Synlab Barla: il vantaggio è quello che si resta in auto e che quindi non vi è il rischio di essere contagiati entrando in un locale chiuso.

Oltre a Nizza il servizio è svolto anche in altre località del Dipartimento : Beaulieu (3, Place Général de Gaulle),

Antibes (10, Boulevard Maréchal Leclerc),

Mandelieu (601, Avenue de Fréjus)

Grasse (1, Boulevard Carnot)

Saint-Laurent-du-Var (317, Avenue E. Donadeï)

E’ imminente l’attivazione a Cagnes-sur-Mer (3, Rue de l’Église).

A loro volta i laboratoires Bioesterel svolgono un servizio simile, ma nei loro ambulatori, nelle seguenti località:

Antibes (15, Boulevard Général Vautrin),

Mandelieu (405, Avenue de Cannes)

Saint-Martin-du-Var (Route de Grenoble).

La lista completa dei luoghi e degli ambulatori dove vengono svolte, da parte dei laboratori Synlab Barla, analisi per accertare la presenza di Covid 19 è inserita al fondo di questo articolo.

La prenotazione dell’analisi può avvenire anche con mail all’indirizzo labo-barla.eu/prescriptions-covid-19-tous-labos/

