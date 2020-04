L’aereo del Presidente della Repubblica in addestramento a Nizza

L'aereo presidenziale in volo nei cieli di Nizza

Che un aereo decolli ed atterri dall’aeroporto di Nizza non sarebbe stata una notizia, in tempi normali: lo è adesso, in tempi eccezionali, con il secondo aeroporto di Francia che al massimo ospita due o tre voli al giorno.

Notizia sulla notizia, l’aereo, con i colori della Repubblica francese, è di quelli in dotazione al Presidente della Repubblica ed al Primo Ministro.



Un aereo di Stato che, per parecchio tempo, ha sorvolato la città, ha provato atterraggi e decolli e poi se ne è andato, come era venuto.



Si tratta di un aereo del 2010, acquistato quando era Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, un A330-200 : i suoi voli sono classificati CoTAM 0001 (quando ospitano il Presidente della Repubblica) o CoTAM 0002 (quando a bordo vi è il capo del governo).



Le autorità militari e la Prefettura ed anche l’aeroporto di Nizza non hanno fornito informazioni sulle ragioni del volo , limitandosi a smentire che sia imminente un volo di stato verso Nizza con a bordo una delle due massime autorità dello Stato francese.



Pare più probabile che si tratti di voli di addestramento che approfittano dell’aeroporto che è disoccupato a causa del Covid 19. Non sono esclusi altri voli nei prossimi giorni.