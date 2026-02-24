“God Morning” — L’Évangile du jour commenté: torna il podcast quotidiano per il tempo di Quaresima

“God Morning” — L’Évangile du jour commenté torna ad accompagnare gli ascoltatori nel tempo di Quaresima con un appuntamento quotidiano dedicato alla Parola del giorno. Un percorso spirituale pensato per iniziare ogni mattina con un momento di ascolto, riflessione e preghiera.

Il format propone, ogni giorno, la lettura del Vangelo accompagnata da una meditazione e da una preghiera, offrendo uno spazio semplice e raccolto per orientare la giornata alla luce del messaggio evangelico. Un’iniziativa che si inserisce nel cammino quaresimale, tempo tradizionalmente dedicato alla riflessione interiore e alla preparazione spirituale.

L’appuntamento è quotidiano e si rivolge a tutti coloro che desiderano vivere la Quaresima con maggiore consapevolezza, riscoprendo il valore della meditazione personale e della preghiera come strumenti concreti per nutrire la propria fede.

