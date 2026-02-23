Guidi Car, una presenza automotive fondata sulla competenza

La mobilità è uno dei pochi ambiti in cui la scelta individuale incontra quotidianamente fattori esterni: strade, tempi, lavoro, famiglia, territorio. Non esiste un modo unico di muoversi, perché non esiste un solo modo di vivere. Per questo, parlare oggi di automotive significa confrontarsi con esigenze molto diverse tra loro, che cambiano nel tempo e che raramente trovano risposta in soluzioni standard.

In questo scenario articolato, ciò che fa la differenza non è soltanto l’ampiezza dell’offerta, ma la capacità di leggerla, interpretarla e renderla accessibile. L’esperienza di chi accompagna le persone nelle scelte diventa quindi centrale: competenza, chiarezza e continuità sono elementi che incidono quanto il prodotto stesso. È su questo terreno che si colloca l’identità di Guidi Car, costruita per dare ordine a una complessità crescente.

Un’evoluzione costruita per fasi distinte

Le radici dell’attività affondano a Lucca nella seconda metà degli anni Cinquanta, ma il percorso di Guidi Car si è sviluppato attraverso passaggi ben distinti. L’ingresso nel sistema dei mandati ufficiali nel 1969, con Mercedes-Benz, rappresenta il primo salto di qualità, seguito nel 1979 dalla nascita del marchio Guidi Car come progetto strutturato.

Negli anni Ottanta, l’ingresso della seconda generazione porta a un rafforzamento dell’organizzazione interna, mentre le fasi successive vedono l’estensione progressiva della presenza tra Toscana e Liguria. Oggi il Gruppo opera a Lucca, Massa-Carrara, La Spezia, Viareggio, Guamo e Chiesina Uzzanese, mantenendo una struttura coerente pur adattandosi ai diversi contesti territoriali.

Un’offerta che risponde a bisogni concreti

La proposta di Guidi Car si articola su più marchi e segmenti, con l’obiettivo di rispondere a esigenze eterogenee. Mercedes-Benz rappresenta il riferimento storico per chi cerca comfort, tecnologia e design, con modelli come GLC Suv, GLA, Classe C e GLC Coupé. Volvo, entrata nel Gruppo nel 2015, rafforza l’attenzione verso sicurezza e affidabilità con vetture come Volvo XC40 e Volvo XC60.

Sul fronte Volkswagen, la gamma include modelli trasversali come Volkswagen Golf e Polo, affiancati da crossover come Volkswagen Taigo e Volkswagen T-Roc, apprezzati per equilibrio e versatilità. A queste soluzioni si aggiunge una linea completa di veicoli commerciali Volkswagen, pensata per professionisti, artigiani e imprese che necessitano di mezzi affidabili per l’attività quotidiana.

Convenienza e valutazione consapevole

Accanto alla varietà dell’offerta, Guidi Car dedica particolare attenzione alla sostenibilità economica delle scelte. La convenienza non viene intesa come semplice riduzione di prezzo, ma come equilibrio tra valore del veicolo, servizi inclusi e supporto nel tempo. Anche quando l’interesse si concentra su opportunità specifiche – come nel caso di chi valuta le Mercedes GLC offerte – il confronto viene inserito in un percorso più ampio, che tiene conto di dotazioni, utilizzo reale, assistenza e continuità post-vendita.

Servizi che danno continuità alla scelta

La competenza si esprime anche nel sistema dei servizi. Officine autorizzate, magazzini ricambi, consulenza post-vendita e soluzioni di noleggio fanno parte di un impianto progettato per accompagnare il cliente oltre la consegna del veicolo. La tecnologia supporta questo modello, migliorando l’organizzazione interna e la gestione delle interazioni, senza sostituire il rapporto diretto. I riconoscimenti ottenuti in ambito digitale riflettono un utilizzo funzionale degli strumenti.

Un impegno che coinvolge le comunità locali

La presenza di Guidi Car nei territori si traduce anche in iniziative ambientali e sociali. Le sedi adottano pratiche orientate alla sostenibilità, come l’utilizzo di impianti fotovoltaici e la raccolta differenziata.

A queste, poi, si affiancano progetti di riforestazione realizzati in collaborazione con Talea, sviluppati nelle città in cui Guidi Car è presente, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi urbani. Senza scordare, infine, il sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.