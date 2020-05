Lavorare nel Principato di Monaco: ben 11 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per undici figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Maître-Nageur-Sauveteur à mi-temps au Stade Louis II.

5 Sauveteurs saisonniers au poste de secours de la plage du Larvotto.

Attaché Principal Hautement Qualifié à la Direction du Budget et du Trésor.

Chef de Division à la Mission Urbamer relevant du Secrétariat du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

Chargé de Mission au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique relevant du Secrétariat Général du Gouvernement.

Conducteur de travaux au Service de Maintenance des Bâtiments Publics.

Chef de Division - Contrôleur de Gestion Sociale au Contrôle Général des Dépenses.