L'innovazione monegasca al centro di un incontro con una delegazione d'imprenditori austriaci

Guidata dalla sezione commerciale dell'ambasciata austriaca a Parigi, una delegazione di una ventina di imprenditori austriaci specializzati in nuove tecnologie è stata accolta nel Principato. Lo scopo: scoprire l'ecosistema monegasco, in particolare nella sua dimensione digitale. Un'operazione compiuta con successo.



Organizzato dal Monaco Economic Board e alla presenza di Peter König, Console Generale Onorario d'Austria a Monaco, l'incontro si è svolto venerdì 19 aprile a MonacoTech.

Dopo una parola di benvenuto, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, ha lanciato la mattina con una presentazione generale dell'economia monegasca, i suoi punti di forza, i suoi successi e le sue ambizioni.

Sandrine Sauval, Direttrice di MonacoTech ha poi preso il sopravvento per spiegare le specificità dell'incubatrice - acceleratore del Principato poi ha lasciato la parola a tre startup (Net0, Altores e Monaco Experience Point) che hanno potuto Pitcher davanti a un'aiuola di intenditori. Questi ultimi si sono immischiati nel gioco e non hanno mancato di interrogare i giovani imprenditori, condividendo talvolta la propria esperienza.

In questo quadro, impossibile non ricordare il programma di transizione digitale del Governo Esterno di Monaco, promosso da Frédéric Genta, Delegato Interministeriale all'Attrattività e alla Transizione Digitale. Due membri del suo team, Marine Rolando e Thierry Poyet, hanno esposto i grandi progetti grazie ai quali il Principato si è trasformato in una terra di notevole trasformazione digitale.



La sequenza si è conclusa con una presentazione della Camera Monegasca del Digitale da parte della sua Vicepresidente Marion Soler, nonché un esempio di applicazione delle nuove tecnologie applicate a un pilastro dell'attrattività di Monaco, la sicurezza, con la società Algiz Security e il suo dirigente Sasha Kunkel.

Al termine delle presentazioni, i membri della delegazione austriaca provenienti dalla regione della Carinzia, attori spesso specializzati in consulenza gestionale, contabilità e informatica, hanno avuto l'opportunità di incontrare imprese membri del MEB nel corso di un cocktail networking che ha permesso di rafforzare i legami economici tra le due comunità d'affari.

L'operazione è stata organizzata in collaborazione con la sezione commerciale dell'ambasciata austriaca a Parigi. Una sezione integrata a livello internazionale all'entità "Advantage Austria" e collegata alla Camera economica federale austriaca (WKO) con cui il MEB aveva firmato un memorandum d'intesa durante la sua missione economica a Vienna nel 2019.