Mutuo prima casa garantito nel 2024 ai giovani under 36 e alle famiglie numerose

Nel 2024, il governo italiano ha deciso di sostenere alcune fasce della popolazione desiderose di comprare la prima casa. Si fa riferimento nello specifico ai giovani under 36 e alle famiglie numerose. Ci si trova di fronte ad un'iniziativa importantissima, garantita dalla proroga nella Legge di Bilancio 2024, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche affrontate da determinate categorie di persone nel nostro Paese. Il tutto presentando delle condizioni di finanziamento più favorevoli e una copertura della garanzia statale estesa.

Mutuo prima casa garantito: under 36 e famiglie numerose

Questa misura apre nuove opzioni per i giovani under 36 e le famiglie numerose, che spesso si trovano ad avere molte difficoltà nell'accesso al credito per l'acquisto della prima abitazione. La garanzia pubblica per tali categorie, nello specifico, corrisponde all'80% per i giovani under 36 e al 90% per le famiglie con almeno 5 figli under 21 a carico. Ovviamente esistono dei precisi requisiti da rispettare, per poter accedere a queste facilitazioni.

La legge n. 213/2023, attraverso l'Articolo 1 commi 7-13, ha introdotto delle modifiche importanti per estendere il diritto al mutuo garantito alle famiglie con un ISEE fino a 50 mila euro (5 figli under 21 a carico), a 45 mila euro (4 figli a carico) e 40 mila euro (3 figli a carico). Si parla di un aspetto fondamentale, in quanto aumenta il numero di nuclei familiari che possono accedere a questa preziosa opportunità. Per quel che riguarda i giovani under 36, la soglia ISEE corrisponde a 40 mila euro, e riguarda anche le giovani coppie (inserite fra le categorie prioritarie).

Per accedere a queste condizioni, i beneficiari non devono essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle eredità gratuite ricevute dai parenti. Inoltre, l'importo massimo del mutuo che può essere richiesto è pari a 250.000 euro. Infine, le domande per il finanziamento possono essere presentate a partire dal 1° febbraio fino al 31 dicembre 2024, dunque c'è ancora tempo per approfittarne.

Naturalmente resta valida l'opportunità di utilizzare il web per richiedere un mutuo prima casa, grazie a siti come Mutui.it, che consentono un rapido calcolo della rata in soli 2 minuti. Il portale in questione funziona mettendo a confronto le migliori opzioni proposte dalle banche, fornendo in risposta una lista di soluzioni tagliate su misura in base alle informazioni inserite nel form dall'utente. Ad esempio, è possibile specificare la durata del mutuo e l'importo richiesto e trovare, così, la proposta più in linea con le proprie esigenze.

Le altre informazioni da conoscere

La garanzia statale viene resa disponibile attraverso il Fondo Consap. I beneficiari con un ISEE basso, rientrante nei paletti indicati poco sopra, hanno accesso prioritario a questo fondo: un vantaggio notevole che può fare la differenza, e che consente appunto di ottenere un mutuo a condizioni finanziarie particolarmente favorevoli.

Da segnalare il fatto che tale opportunità può essere applicata anche alla surroga di un mutuo già esistente: chi ha già un mutuo può trasferirlo presso un nuovo istituto di credito, approfittando delle condizioni migliori proposte dal mutuo garantito dallo stato.