A Nizza il biglietto del bus e del tram si acquista con “Nice Ticket”

Con la ripartenza, i mezzi pubblici hanno ripreso a pieno ritmo, con delle misure di salvaguardia che hanno modificato le abitudini.

Chi non è in possesso di un abbonamento a Ligne d’Azur, a Nizza, non ha più la possibilità di acquistare il biglietto direttamente dal conducente del bus. La vendita avviene alle fermate dei tram, dove sono attivi dei distributori di biglietti o nei punti “Ligne d’Azur”.

E’ l’effetto delle misure barriera volute dalla città di Nizza e dalla Métropole anche come forma di salvaguardia dei lavoratori.



E’ ora scaricabile sugli smartphone l’applicazione “Nice Ticket” che consente di acquistare i biglietti unici (1,5 euro la corsa) e Multi (10 euro per 10 corse) direttamente col proprio telefonino.



Come funziona la nuova app Nice Ticket?

Innanzi tutto occorre scaricare l’applicazione dall'App Store

Leggere e accettare le condizioni generali e lasciarsi guidare durante l'installazione del servizio

Fare clic sul pulsante " Acheter un titre " nella home page

Selezionare il titolo desiderato tra i biglietti: Solo o Multi 10 viaggi. Quindi confermare l’acquisto e sarà disponibile. Il biglietto sarà attivo dalla prima convalida.

Il pagamento avviene mediante carte bleu, carte di credito o PayByPhone.

E’ possibile convalidare facilmente, prima di salire sul bus, direttamente dallo smartphone

In caso di controllo, è sufficiente mostrare il telefono alla pagina "contrôle de vos titres".

Tutte le informazioni su https://www.lignesdazur.com/fr/sur-votre-telephone/114