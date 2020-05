“Più mascherine che meduse nel Mar Mediterraneo”: l’allarme dell’associazione Opération Mer Propre (Video)

Sono trascorse solo due settimane dall'inizio del deconfinamento, ma nel Mediterraneo già galleggiano mascherine chirurgiche e guanti in lattice .

L'associazione Operation Mer Propre è preoccupata per la loro crescente presenza.

Durante un'immersione ad Antibes, Laurent Lombard, fondatore dell'associazione Opération Mer Propre, ne ha trovati diversi.

Il video è stato postato sulle reti sociali ed è diventato virale.



Questo il racconto dello stesso Laurent Lombard inserito in un messaggio su Twitter: “Questa domenica, 24 maggio, Laurent Lombard si è tuffato con i membri della sua associazione nella baia di Golfe-Juan.

Dopo due ore di pulizia, hanno recuperato 200 litri di rifiuti vari, tra cui cinque mascherine chirurgiche monouso e quattro guanti in lattice.

Vi sarà un vero disastro ecologico. Una settimana fa, avevo scorto solo un guanto di tanto in tanto, poi ho iniziato a vederne sempre di più.

Questo è solo l'inizio. Quando ci sarà un forte temporale, tutte le mascherine e i guanti abbandonati sui marciapiedi o nelle fogne finiranno in mare".

L’Operazione Mare pulito è stata compiuta a Golfe-Juan.

In due ore sono stati raccolti:

62 bottiglie di plastica

5 mascherine chirurgiche monouso

4 guanti in lattice

2 timbri di plastica

1 cono da cantiere

1 fontana di plastica

Circa 200 litri di rifiuti vari.



E poi la naturale sintesi: “Quest’estate nuoteremo con il Covid-19. Sapendo che sono state ordinate, solo in Francia, più di 2 miliardi di mascherine usa e getta. Vi è il rischio di scorgere più mascherine che meduse nelle acque del Mediterraneo!"