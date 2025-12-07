«Il pianeta ha bisogno di noi»: l’appello di Daniel Boéri per un futuro sostenibile

Con il suo nuovo libro “La planète a besoin de nous”, Daniel Boéri lancia un appello tanto lucido quanto accorato: la lotta contro il riscaldamento globale non può più attendere. Prefato da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, l’opera invita a una riflessione profonda e a un cambiamento concreto dei nostri modelli di vita, di produzione e di consumo.

Nel corso della sua conferenza omonima, Boéri sottolinea che il cambiamento climatico richiede un approccio globale, capace di integrare politiche pubbliche efficaci, una riduzione delle disuguaglianze e una vera solidarietà internazionale. “Gli oceani, garanti del nostro equilibrio, sono in pericolo”, avverte l’autore, ricordando come i fenomeni meteorologici estremi si moltiplichino con una frequenza allarmante. Tuttavia, rimane uno spiraglio di speranza: la crescita delle energie rinnovabili, a patto che si agisca rapidamente contro lo spreco, la plastica e i cosiddetti inquinanti eterni.

Boéri, laureato alla HEC Paris, licenziato in sociologia alla Sorbona e insignito del titolo di Dottore Honoris Causa dall’Accademia Brasiliana di Filosofia, porta avanti un messaggio di “transizione giusta e umana”, adattata alle realtà di ciascun Paese e di ogni individuo. Le sue conferenze-debate, della durata di 45 minuti, sono offerte a titolo gratuito al grande pubblico, alle scuole, alle imprese e alle collettività sensibili alle sfide ambientali contemporanee.

Con parole semplici ma potenti, Daniel Boéri ci ricorda la nostra responsabilità comune: “Il pianeta ha bisogno di noi, ora!”