Dune Boat: alla conquista della Costa Azzurra e dei Yacht-Charters!

Dune Boat, "il coltellino svizzero dei Yacht-Brokers", il software Nautisme accessibile ovunque in modalità SAAS, è nato naturalmente a Monaco, la capitale dello yachtismo. Il suo successo ha motivato la società DuneAdviser, progettista del software, a rivolgere uno sguardo verso la Provenza Costa Azzurra. In questa regione, oltre 400 aziende sono direttamente o indirettamente collegate allo yachtismo, rappresentando 1.800 posti di lavoro diretti e quasi 300 milioni di fatturato. Una grande opportunità …

Alla conquista dell'ovest.

Più di 6000 unità compongono la flotta mondiale di yacht, metà delle quali si trovano al largo delle coste della Provenza-Alpi-Costa Azzurra in estate. Il Principato di Monaco, una delle principali destinazioni dello yachting, è seguito da vicino dai vari porti da Mentone a Saint-Tropez, come Cannes o Antibes e il suo famoso "Quai dei miliardari". Senza dimenticare le favolose coste della Corsica ... Ecco perché DuneAdviser, dopo la commercializzazione di successo del suo software Dune Boat a Monaco, sta espandendo il suo mercato ad ovest del Principato. « I nostri primi clienti, principalmente broker di yacht, erano a Monaco. Ma ora stiamo sviluppando logicamente il nostro mercato: siamo molto presenti nel Var, Fréjus, Saint-Tropez, così come nell'Hérault, a La Grande Motte e più in generale in tutta la costa mediterranea » Dichiara Anselme Martin, di Dune Gestion France. « Il mercato è molto vasto, quindi mireremo in seguito all'Atlantico! » L'obiettivo geografico si sta allargando ... ma non è tutto!

Yacht-Brokers e ... Yacht-Charters.

Se Dune Boat è il software di riferimento per Yacht-Brokers, sarà presto quello di Yacht-Charters.

La registrazione di uno yacht con una bandiera commerciale obbliga ad assegnare la nave, puntualmente o totalmente, a un'attività di noleggio commerciale in cambio di vantaggi finanziari. Vale a dire se il mercato di "Yacht-Charters", (questo è ciò che chiamiamo le società di noleggio yacht), è importante. Dagli anni '90 non ha smesso di crescere. Lo Yacht-Charter è responsabile della ricerca di una nave corrispondente al budget e ai desideri dei suoi clienti. La soluzione Dune Boat gli consente di concentrarsi su questo unico obiettivo aziendale e lo libera da tutti gli altri compiti. Allevia la finanza e la contabilità creando preventivi, generando fatture. Programma la gestione e la pubblicazione di imbarcazioni su Internet, i file PDF delle scorte di imbarcazioni, la pubblicazione di disponibilità, i moduli di prenotazione e pagamento online. La soluzione Dune Boat include anche la creazione del sito Web di Yacht Charter, l'amministrazione del sito, la sistemazione, il referenziamento naturale e gli strumenti statistici. Uno strumento efficiente, tagliato per lo sviluppo.

* Dopo oltre 15 anni nella gestione degli immobili in Svizzera, attraverso il suo partner Dune Gestion, DuneAdviser si è trasferito nel Principato di Monaco nel 2016, come agenzia di consulenza software. Ha acquisito in seguito Color Screen (oggi Dune Gestion France), una società di creazione di siti Web con sede a Nizza, ed esperta di software nautico per imbarcazioni dal 2008.