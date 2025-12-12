Un sogno dolce che si espande: Dolciaria B.B. conquista la Riviera e non solo

L'aria di festa è ufficialmente iniziata, e con essa torna sulle tavole l'inconfondibile profumo della tradizione: il Panettone e il Pandoro artigianali della Dolciaria B.B. di Riva Ligure. Ma l'azienda, baluardo della qualità dolciaria, non è più solo il suo laboratorio in Via Garibaldi 3: negli ultimi anni ha vissuto una dolce e inarrestabile espansione, trasformando ogni nuovo punto vendita in una vera e propria caffetteria speciale, un luogo di incontro dove la qualità dei prodotti Dolciaria B.B. si unisce al piacere di una pausa ricercata.

L'eccellenza artigianale delle feste

Come di consueto, il laboratorio si dedica con passione e dedizione alla preparazione dei dolci simbolo del Natale. Il Panettone artigianale viene proposto in un'ampia gamma di varianti, dal tradizionale a quello glassato con mandorle, fino alle farciture più ricche come pistacchio, nocciola e marroni con crema e glassatura (tutti nel formato da 1 kg). Formati più piccoli (750g e 500g) sono disponibili per le versioni classiche.

Ma la vera novità che sta conquistando il mercato è il Puffin: un'innovazione che rivoluziona il concetto di lievitato. Questo "panettone express" da 100g, grazie alla sua lievitazione rapida e al formato mini, è l'oggetto del desiderio per omaggi aziendali e rappresentanza. Un irresistibile richiamo al Natale, offerto ad un prezzo assolutamente imbattibile.

Accanto al Panettone, brilla il Pandoro, un dolce soffice e profumato, realizzato seguendo la ricetta tradizionale in quattro formati diversi (1 kg, 750g, 500g e 100g). Tutti i lievitati richiedono una lunga lievitazione e cotture sapienti, diversificate in base al formato, a garanzia di una fragranza e morbidezza ineguagliabili.

Abbiamo incontrato Roberto Fiumara, titolare di Dolciaria B.B., che ci ha raccontato la filosofia aziendale che unisce il passato al futuro.

“Nella nostra produzione artigianale nascono dolci unici con ingredienti semplici che sposano le tradizioni e regalano un tocco di novità – spiega Fiumara – Tutti i nostri prodotti sono preparati con cura e passione nel nostro laboratorio, utilizzando solo ingredienti di prima scelta, sani e genuini: farina, zucchero, uova, lievito, burro. Il nostro motto che ci contraddistingue è tradizione e qualità”.

Ma la visione di Fiumara non si ferma ai grandi classici: l'azienda ha recentemente arricchito la sua offerta con un prelibato gelato artigianale, un vero inno alla territorialità, realizzato utilizzando i frutti di bosco (lamponi, mirtilli, fragole) coltivati direttamente dalla propria azienda agricola. Guardando al futuro, l'obiettivo è ampliare l'offerta anche con prodotti salati come focacce e pizze.

Le nuove "Caffetterie speciali" e punti vendita

La grande novità che trasforma l'esperienza B.B. è l'apertura di nuovi, strategici, punti vendita che fungono da vetrina per l'eccellenza e da eleganti luoghi di ristoro. Oltre alla sede storica a Riva Ligure in via Garibaldi 3, oggi è possibile vivere l'esperienza Dolciaria B.B. nelle nuove location, vere e proprie caffetterie speciali dove è possibile degustare le dolcezze aziendali in un contesto raffinato.

Questi spazi non sono solo punti vendita al dettaglio per privati, ma rappresentano l'opportunità per tutti – pasticcerie, panetterie, bar, ristoranti o hotel – di entrare in contatto con un'azienda che da anni si dedica alla produzione e alla vendita all'ingrosso di pasticceria secca e paste bar, garantendo sempre un prodotto di altissima qualità.

Contatti e Punti Vendita

Per assicurarvi i dolci delle Feste o per conoscere l'offerta di ingrosso, visitate uno dei nuovi punti vendita o contattate l'azienda:



Sede Produzione Riva Ligure

Indirizzo: Via Garibaldi 3

Contatto Telefonico: +39 334 141 3234

Riva Ligure

Indirizzo: Piazza Matteotti 10

Contatto Telefonico: +39 379 302 3307

Sanremo

Indirizzo: Corso Cavallotti 59 (punto di ristoro esclusivo all'interno del municipio)

Contatto Telefonico: +39 328 766 0846

Arma di Taggia

Indirizzo: Via Boselli 50

Contatto Telefonico: +39 389 547 5433

Mondovì

Indirizzo: Piazzale Ellero 33

Contatto Telefonico: +39 329 078 9711

Dolciaria B.B.: la tradizione si rinnova, il gusto si espande.