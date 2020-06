Come arrivare a Montecarlo dall'Italia: i 4 modi migliori

In questo articolo, ti spiegheremo come arrivare a Montecarlo dall'Italia, naturalmente starà a te scegliere il modo migliore in base al tuo budget. Montecarlo è la località più famosa e conosciuta del Principato di Monaco, è stato spesso associato a glamour ed all'esclusività, dove trascorrere un weekend di lusso. Monte Carlo rappresenta uno dei quattro quartieri che compongono il territorio della città stato indipendente che si affaccia sul Mar Ligure. Le principali attrazioni che si possono visitare a Monte Carlo sono:

Il Museo Oceanografico di Monaco : è un centro studi e conservazione del mare fondato nel 1889 da Alberto I di Monaco.

: è un centro studi e conservazione del mare fondato nel 1889 da Alberto I di Monaco. Il Casinò di Monte Carlo : è il simbolo della località monegasca. È una delle sale da gioco più famose al mondo che permette al Principato di Monaco di mantenere la tassazione a livelli talmente bassi tanto da considerarlo un paradiso fiscale.

: è il simbolo della località monegasca. È una delle sale da gioco più famose al mondo che permette al Principato di Monaco di mantenere la tassazione a livelli talmente bassi tanto da considerarlo un paradiso fiscale. La collezione privata d'auto d'epoca di S.A.S. Principe Ranieri III : uno spazio espositivo di oltre 5000 mq, che ospita più di 100 automobili di lusso come Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Lincoln e molte altre tra cui auto da corsa da Rally e da Gran Premio.

: uno spazio espositivo di oltre 5000 mq, che ospita più di 100 automobili di lusso come Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Lincoln e molte altre tra cui auto da corsa da Rally e da Gran Premio. Il Gran Premio di Monaco: che si corre sulle strade della città.

Come arrivare a Montecarlo: le soluzioni

1. Come arrivare a Montecarlo in aereo

L'aeroporto internazionale di Nizza si trova a 30 km dal centro di Monaco, quindi se decidi di arrivare in aereo questo è l'aeroporto più vicino a Monte Carlo. L'aeroporto di Nizza è servito da alcune delle principali compagnie aeree di bandiera e low cost. La vasta scelta di voli operati da tutte queste compagnie aeree, significa che i prezzi sono spesso competitivi. Come sempre, i prezzi saranno più alti durante il periodo di chiusura delle scuole e nei fine settimana. Nizza e la Costa Azzurra sono destinazioni gettonate durante tutto l'anno, troverai molti voli che partono dai migliori aeroporti italiani. Per esempio dall'aeroporto di Fiumicino partono ogni giorno aerei diretti a Nizza. Potrebbe essere un'ottima volare da Roma, comoda da raggiungere da tutto il centro italia. L'aeroporto di Fiumicino offre ottimi servizi come le navette, i negozi ed i parcheggi custoditi per la tua auto. Ricorda che prenotare online su Looking4.com è la soluzione più comoda. Una volta atterrati all'aeroporto di Nizza, taxi e servizi navetta sono un modo comodo e veloce per raggiungere Monaco. Il noleggio di un auto è una buona idea se pensi di passare un pò di tempo ad esplorare la campagna che circonda il principato di Monaco. Per un'esperienza di lusso, è possibile prenotare trasferimenti in elicottero dall'aeroporto di Nizza; ci vogliono solamente sei minuti per arrivare a Monte Carlo, questo trasferimento riduce drasticamente i tempi di viaggio ma ha un costo piuttosto elevato. Alcuni degli hotel di lusso offrono un servizio di trasferimento in elicottero, quindi è meglio informarsi direttamente presso il proprio hotel prima di prenotare un'auto.

2. Come arrivare a Montecarlo in autobus

È possibile raggiungere Monte Carlo dall'Italia anche con gli autobus che partono dalle principali città italiane. Per esempio è possibile partire da Genova con Flixbus e raggiungere in poche ore Monaco con meno di 30€. Autobus low cost per Monte Carlo partono anche da Milano, Torino e Roma.

3. Raggiungere Montecarlo in treno

Il servizio ferroviario Trenitalia, collega Monaco a città italiane come Milano, Genova, Roma e Venezia. I cambi vengono generalmente effettuati a Ventimiglia. Una volta raggiunta Monaco, la rete ferroviaria locale rende sorprendentemente facile viaggiare lungo la Costa Azzurra, la linea abbraccia la costa da Mentone attraverso Nizza, Antibes, Cannes e Saint Raphael.

4. Montecarlo come arrivare in auto

Il vantaggio principale di avere un'auto a disposizione sono: la flessibilità ed il piacere di guidare dove si corre il Gran Premio di Monte-Carlo. L'auto ti permette di visitare alcune delle tante belle località, città e piccoli villaggi della zona. Lo svantaggio è che le strade intorno a Monaco e lungo la Costa Azzurra sono soggette ad ingorghi per il molto traffico durante le festività ed i weekend.