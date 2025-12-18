Da oltre vent’anni attivo nei settori TIC, ingegneria, energia e servizi industriali, Alessandro Romei ha costruito una carriera internazionale che lo ha visto guidare team multidisciplinari, supportare processi di internazionalizzazione e contribuire allo sviluppo di strutture tecniche e manageriali in diversi Paesi dell’area EMEA. Un’esperienza caratterizzata da crescita progressiva, responsabilità crescenti e una forte attenzione alla collaborazione tra imprese e associazioni di rappresentanza economica.

Leadership internazionale e trasformazione industriale: il percorso di Alessandro Romei tra TIC, ingegneria e processi EMEA

Nel panorama industriale contemporaneo, caratterizzato da globalizzazione, digitalizzazione e competizione crescente, emerge con forza la necessità di figure manageriali in grado di muoversi tra culture, normative, tecnologie e assetti organizzativi diversi.

Tra questi profili, Alessandro Romei rappresenta un caso di particolare rilevanza per continuità, ampiezza di responsabilità e capacità di guidare organizzazioni complesse a livello internazionale.

Vent’anni di esperienza nei settori TIC, ingegneria e servizi industriali

Romei inizia la propria attività nei primi anni 2000, maturando competenze tecniche, normative e operative nei servizi TIC (Testing, Inspection & Certification) e nei settori collegati dell’ingegneria, dell’energia e delle infrastrutture.

Negli anni, questo percorso si è ampliato fino a comprendere:

gestione di business unit internazionali;

coordinamento di team multidisciplinari;

sviluppo di filiali e strutture operative in più Paesi;

supporto a investitori e grandi gruppi nei processi di crescita industriale.

Una carriera che lo ha portato a ricoprire ruoli chiave in contesti complessi e ad alto livello di responsabilità.

Internazionalizzazione e presenza EMEA: il filo conduttore della carriera

Uno degli elementi distintivi del percorso di Alessandro Romei è la forte vocazione internazionale.

Dal 2006 ha lavorato stabilmente in Paesi dell’Europa centrale e orientale, costruendo strutture organizzative, sviluppando reti commerciali e coordinando risorse provenienti da background culturali molto diversi.

La presenza in area EMEA gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle differenze normative, industriali e organizzative del continente, divenendo un punto di riferimento nella gestione:

di team multiculturali;

di processi industriali ad alta complessità;

di operazioni transfrontaliere nel settore tecnico e ingegneristico.

M&A internazionali e crescita organizzativa

Una parte rilevante del suo percorso professionale riguarda le operazioni di merge & acquisition nei servizi tecnici e nell’ingegneria.

Romei ha contribuito alla valutazione, integrazione e sviluppo di realtà locali o regionali, facilitando il loro inserimento in gruppi internazionali attraverso:

analisi di attività industriali e commerciali;

integrazione di sistemi operativi e gestionali;

sviluppo di sinergie e ottimizzazione dei processi;

governance e risk management post-acquisizione.

Questi interventi hanno favorito la crescita di diverse realtà nel panorama TIC e engineering, rafforzandone competitività e presenza internazionale.

Gestione dei talenti e sviluppo delle risorse

Accanto agli aspetti tecnici e strategici, Romei ha sempre posto grande attenzione al fattore umano.

Gestire team di dimensioni significative e in continua evoluzione richiede capacità di:

mentoring e sviluppo delle competenze;

valorizzazione dei profili tecnici;

costruzione di un ambiente collaborativo e orientato alla performance;

definizione di percorsi di crescita coerenti con gli obiettivi aziendali.

La sua leadership si è distinta proprio nella capacità di combinare rigore tecnico e attenzione alle persone, favorendo un clima professionale fondato su responsabilità, dialogo e crescita reciproca.

La dimensione associativa come ponte tra economie e competenze

Fin dai primi anni della sua carriera internazionale, Romei ha collaborato con Confindustria in diversi Paesi dell’Europa centro-orientale, contribuendo allo sviluppo di una rete strutturata di imprese italiane e al dialogo con il tessuto economico locale.

Un’attività che ha ulteriormente rafforzato le sue competenze diplomatiche e relazionali, oltre alla capacità di rappresentare interessi industriali in contesti istituzionali complessi.

Un profilo europeo orientato alla crescita e alla sostenibilità

Guardando al futuro, Alessandro Romei continua a mettere al centro del proprio lavoro la qualità dei servizi, l’efficienza industriale, la sostenibilità e la cooperazione internazionale.

Il suo percorso testimonia un approccio manageriale concreto, basato su esperienza diretta, responsabilità e visione di lungo periodo.















