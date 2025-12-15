Il Natale magico di Pasta Fresca Morena: oltre settanta delizie artigianali pronte per la tua tavola delle feste!

A Ventimiglia e dintorni, il Natale si annuncia ancora una volta all'insegna della qualità e della tradizione culinaria grazie a Pasta Fresca Morena. Il titolare, Ramon Bruno, rinnova l'invito a tutti i clienti a visitare i quattro punti vendita aziendali per assicurarsi in anticipo e riservare tutte le prelibatezze fresche che renderanno indimenticabili i prossimi pranzi e cene festivi.

Un Menù Ricco e Vario

Con una scelta che supera i 70 tipi di pasta fresca, l'offerta di Morena è pensata per soddisfare ogni palato. Oltre alla vasta selezione di primi piatti, i clienti potranno trovare anche sughi pronti di altissima qualità. Per arricchire ulteriormente la tavola, non mancano i panettoni, i canestrelli e una selezione di prodotti tipici locali, perfetti per mettere d'accordo amici e familiari.

Una Storia di Eccellenza Artigianale

Il segreto del successo di Pasta Fresca Morena risiede in quasi 60 anni di attività, un connubio perfetto tra un'attenta selezione delle materie prime e la costante voglia di sperimentare nuovi prodotti. Questo pastificio storico si distingue per la sua profonda cultura artigianale legata alle tradizioni, servendo sia privati che ristoranti lungo tutto il Ponente Ligure e la Costa Azzurra.

Dove Trovarci e Prenotare

Per garantire il massimo servizio in vista delle festività, i negozi osserveranno orari straordinari per tutto il mese.

Ricorda i 4 indirizzi strategici:

Ventimiglia: Storico laboratorio in Via Aprosio 21.

Ventimiglia: Mercato coperto, box n. 15.

Bordighera: Mercato coperto, box n. 20.

Perinaldo: Via Maraldi 17.

Per tutte le prenotazioni è attivo il numero unico: 0184 33461.

Supporto e Auguri

Lo staff di Pasta Fresca Morena è a completa disposizione per offrire consigli su ricette e preparazioni, aiutando i clienti a esaltare al meglio il sapore dei prodotti e a organizzare momenti conviviali perfetti. L'azienda ha inoltre scelto di collaborare con ACEB per rendere questo Natale ancora più speciale.

«A tutti i nostri affezionati clienti auguriamo un sereno Natale e un felice Anno Nuovo»