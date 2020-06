Nizza: il Consiglio di Stato “riapre” le spiagge

“Con questa decisione, il Consiglio di Stato convalida il lavoro, svolto con serietà e rigore esemplare, da parte di tutti i servizi della Métropole per rispettare la procedura di attribuzione delle concessioni delle spiagge di Nizza”: questo il commento di Lauriano Azinheirinha, Direttore Generale dei servizi della Métropole Nice Côte d'Azur.

Come Montecarlonews aveva anticipato il 27 maggio, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale Amministrativo di Nizza ed ha validato le nuove concessioni di altrettante spiagge.

A seguito di una gara, la cui procedura è durata un anno, Le Voilier, Le Sporting e Lido Plage erano state assegnate a nuovi gestori, ma quelli “vecchi” avevano proposto ricorso al Tribunale Amministrativo sostenendo l’incompatibilità della Métropole ad indire la gara.

Dopo la sentenza, che di fatto aveva bloccato l’assegnazione dei tre stabilimenti ai nuovi assegnatari, la Métropole Nice Côte d'Azur era ricorsa al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sentenza.

Nei giorni scorsi il rapporteur public (l’equivalente del pubblico ministero) aveva chiesto l’annullamento della sentenza, confermando la competenza della Métropole nella gestione dell’appalto.

Ora la sentenza definitiva pronunciata dal Consiglio di Stato che sancisce la regolarità della procedura.

Nelle prossime ore, assicurano alla Métropole, verranno recuperate le chiavi dei tre stabilimenti balneari, così da mettere in grado di nuovi concessionari di iniziare di gran lena i lavori di sistemazione.

Un’impresa non facile, in considerazione del fatto che in poche settimane dovranno recuperare il tempo perso dopo la fine del confinamento, quando gli altri stabilimenti balneari hanno avviato i lavori di sistemazione.

E’ lo stesso Lauriano Azinheirinha a sottolineare come “il giudizio del Consiglio di Stato è soprattutto un'ottima notizia per il turismo. Arriva in un momento in cui la città di Nizza e la Métropole stanno lavorando per rilanciare l'economia della Costa Azzurra. All'alba della stagione estiva, ciò consentirà l'apertura di 14 spiagge e 3 basi nautiche a Nizza. Questa è anche un'ottima notizia per l'occupazione, per i dipendenti e i lavoratori stagionali sulle spiagge”.