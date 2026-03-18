I Vigili del Fuoco accolgono il Generale Pierre de Villeneuve: rafforzata la cooperazione con la Sicurezza Civile francese

Il Corpo dei Vigili del Fuoco del Principato di Monaco ha ricevuto martedì 17 marzo 2026 il Generale Pierre de Villeneuve, comandante della Brigata Militare della Sicurezza Civile francese (BMSC), nell’ambito di una visita ufficiale che conferma e consolida i rapporti già stretti tra le due realtà operative impegnate nella gestione delle emergenze.

La Brigata Militare della Sicurezza Civile rappresenta una componente strategica del sistema di soccorso francese. Composta da circa 1.700 sapeurs-sauveteurs altamente qualificati, distribuiti in quattro reggimenti del genio dell’Esercito (Nogent-le-Rotrou, Libourne, Corte e Brignoles), la BMSC opera sotto il Ministero dell’Interno francese. Grazie a un sistema di pronta disponibilità, è in grado di mobilitare fino a 300 militari in poche ore, intervenendo sia sul territorio nazionale sia all’estero in caso di calamità naturali, crisi tecnologiche o emergenze umanitarie.

Le sue missioni spaziano dalla gestione di eventi catastrofici come terremoti, incendi boschivi, inondazioni e cicloni, fino agli interventi in contesti radiologici, chimici e biologici. La brigata fornisce inoltre supporto diretto alle popolazioni, attraverso attività come il trattamento dell’acqua e l’allestimento di strutture di emergenza, e collabora con le autorità nella gestione delle crisi.

La visita del Generale de Villeneuve testimonia l’elevato livello di cooperazione operativa tra Monaco e Francia. Negli anni, questa collaborazione si è tradotta in scambi continui di competenze, programmi congiunti di formazione e un dialogo costante sulle risorse umane, contribuendo a rafforzare l’interoperabilità e l’efficacia degli interventi. Un legame che affonda le radici nel tempo e che ha trovato una delle sue espressioni più significative nella missione congiunta a Fukushima nel 2011.

La giornata si è aperta presso il centro di soccorso della Condamine con la rassegna della guardia antincendio, alla presenza del Fanion e del suo picchetto d’onore. Il tenente colonnello Maxime Yvrard, capo del Corpo, ha illustrato l’organizzazione e le attività del servizio, seguito da una presentazione delle diverse unità operative e dei mezzi speciali.

Successivamente, il Generale ha assistito alla cerimonia del cambio della guardia dei Carabinieri del Principe in Piazza del Palazzo, per poi partecipare a un pranzo ufficiale insieme al Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno Lionel Beffre, al capo del Corpo e agli ufficiali superiori. Al termine dell’incontro, ha firmato il Libro d’Oro dell’Unità.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita con un incontro operativo e con la presentazione del Centro di Gestione degli Eventi e di Conduzione delle Operazioni di Soccorso (CGECOS), oltre a progetti innovativi e nuove dotazioni tecniche presso il centro di soccorso di Fontvieille.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella cooperazione bilaterale, già formalizzata da un accordo franco-monegasco, che prevede l’integrazione di squadre monegasche nei dispositivi di intervento francesi in caso di catastrofi all’estero. Nell’ambito di questo partenariato, è inoltre previsto che un distaccamento di nove militari della BMSC supporti il Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco durante i Gran Premi del 2026.

Una collaborazione solida e dinamica con l’obiettivo comune di garantire interventi sempre più efficaci e rapidi al servizio delle popolazioni.



