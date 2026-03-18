"Ma première rentrée en maternelle": appuntamento il 24 marzo alla Salle Saint-Exupéry a Mentone

Un momento di informazione e dialogo dedicato alle famiglie alle prese con una tappa fondamentale della crescita dei propri figli: l’ingresso nella scuola materna. Martedì 24 marzo 2026, dalle ore 18:00 alle 20:00, la Salle Saint-Exupéry (8 rue de la République, Mentone) ospiterà l’incontro pubblico dal titolo "Ma première rentrée en maternelle" (“Il mio primo giorno di scuola materna”).

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Mentone con l’obiettivo di rispondere in modo chiaro e concreto ai dubbi più frequenti dei genitori. Durante la serata saranno affrontati temi centrali legati all’inizio del percorso scolastico dei più piccoli: dall’acquisizione dell’autonomia e della pulizia personale alla socializzazione, dal ritmo quotidiano dei bambini alla gestione del riposo, fino all’organizzazione dei pasti e dei servizi di doposcuola.

All’incontro prenderanno parte i direttori degli asili nido e delle scuole materne del territorio, affiancati dal personale comunale dei dipartimenti Scuole, Giovani e Ristorazione. La loro presenza consentirà un confronto diretto con le famiglie, offrendo informazioni pratiche e indicazioni utili per affrontare con maggiore serenità questo importante passaggio.

L’evento si configura come un’opportunità concreta per accompagnare genitori e bambini verso l’inizio della scuola materna, favorendo una maggiore consapevolezza e una preparazione adeguata.

La sede dell’incontro, facilmente accessibile e dotata di parcheggio, contribuirà a rendere agevole la partecipazione di tutte le famiglie interessate.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Mentone: https://www.menton.fr/