Port Hercule: modifiche alla viabilità il 22 marzo per il Critérium Cycliste 2026 a Monaco

Il Port Hercule si prepara ad accogliere, domenica 22 marzo 2026, la 51ª edizione del Critérium Cycliste di Monaco, uno degli appuntamenti sportivi più attesi nel calendario locale.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono stati predisposti importanti adattamenti alla viabilità che interesseranno l’area portuale e le zone limitrofe per l’intero fine settimana.

L’evento, organizzato dall’Union Cycliste de Monaco (maggiori informazioni su: https://www.ucmonaco.com/evenements ), comporterà interventi significativi lungo il percorso di gara, che attraversa il quai Albert Ier, la route de la Piscine, l’avenue J.F. Kennedy e il boulevard Albert Ier.

Modifiche alla circolazione

A partire da sabato 21 marzo alle ore 23:00 e fino a domenica 22 marzo alle ore 18:30, la circolazione sul boulevard Albert Ier sarà consentita esclusivamente nella controstrada, mentre sarà vietato il transito sulle corsie in salita del quai Antoine Ier nel tratto compreso tra la route de la Piscine e lo stesso boulevard.

Nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 6:30 alle 18:30, sarà completamente interdetta la circolazione nelle seguenti aree:

la darse Sud;

la route de la Piscine;

l’avenue J.F. Kennedy;

il quai des États-Unis, nel tratto tra la zona a accesso regolamentato e l’intersezione con la route de la Piscine.

Inoltre, sarà istituito un senso unico di marcia dal quai Antoine Ier, subito dopo il tunnel Rocher Noghès, fino all’esplanade des pêcheurs.

Divieti di sosta

Sempre dalle ore 23:00 del 21 marzo alle 18:30 del 22 marzo, sarà vietato parcheggiare nelle seguenti zone:

quai Antoine Ier (tra il tunnel Rocher-Noghès e il parcheggio omonimo);

l’intero boulevard Albert Ier;

la route de la Piscine;

l’appontement Jules Soccal;

la darse Sud;

il virage Louis Chiron;

il quai des États-Unis (tra la zona regolamentata e la route de la Piscine).

Trasporto pubblico: deviazioni e fermate modificate

Durante la giornata del 22 marzo, dalle ore 6:30 alle 18:30, anche il servizio degli autobus urbani subirà alcune modifiche. Le fermate “Stade Nautique” e “Princesse Antoinette” saranno effettuate direttamente sulla carreggiata.

La linea n°1 verrà deviata lungo rue Grimaldi e successivamente sulla Dorsale, per poi riprendere il percorso abituale all’altezza della fermata “Portier”. Di conseguenza, le fermate “Kennedy” e “Auditorium Rainier III” non saranno servite.

L’organizzazione invita residenti e visitatori a pianificare gli spostamenti con anticipo e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta per l’evento.