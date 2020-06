IT Villaggio riapre la terrazza di Cap 3000 domenica 21 giugno

A Cap3000 riapre IT Villaggio, un luogo speciale dedicato alla cucina del sud Italia. Fondato nel 2014 da due fratelli, Giò e Renato, IT è un marchio di ristoranti italiani che propone una cucina familiare e autentica. Una cucina che trae la sua ispirazione dalle origini calabresi dei fondatori. La sua particolarità: prodotti provenienti direttamente dall'Italia, ricette uniche realizzate da Renato, piatti freschi fatti in casa, ogni giorno, sotto gli occhi dei clienti.

Il marchio offre una vasta scelta di tipiche esperienze italiane: ristorazione, bar aperitivo, caffè, e molto altro ancora. Il brand IT oggi conta una ventina di ristoranti in Francia e continua il suo sviluppo con la nascita dell'IT Villaggio.

Non appena arrivate nel Villaggio, Guido vi accoglie nel suo Caffè. Di fronte, Paola vi riceve nel suo Alimentare. Nella più grande tradizione dei negozi di alimentari italiani, qui

Troverete i migliori prodotti italiani da portare a casa. Approfittate per dare un'occhiata al Laboratorio della porta accanto, dove Marco e Francesca producono ogni giorno, davanti

Ai vostri occhi mozzarella fresca a base di latte di bufala, importato direttamente dall'allevamento di Federico a Caserta in Campania. Anche la pasta fresca fatta qui ogni giorno rappresenta un'esperienza autentica e fuori dal comune. Salite i gradini e arriverete nella Piazzetta del Villaggio.

Un po' più avanti, avrete solo l'imbarazzo della scelta: la Pasta fresca di Gennaro o la Pizza di Teresa? Se poi siete amanti del dolce, da Daniele e la sua Gelateria potrete scoprire tutti i gusti tipici del gelato tradizionale italiano di un villaggio del sud Italia. Cosa aspettate? Venite a scoprire IT Villaggio e lasciatevi trasportare dai sapori dell'Italia condividendo un momento autentico di gusto!