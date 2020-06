Traffico stradale in tempo reale con Inforoutes 06

Il Dipartimento delle Alpi Marittime fornisce un moderno e veloce strumento di informazione sullo stato della rete stradale dipartimentale: Inforoutes06.

Assicura una serie di servizi e informazioni in tempo reale utilizzando la cartografia del Centre d'Information et de Gestion du Trafic (CIGT) , 7 giorni alla settimana e 24 ore al giorno.

Partendo dal sito inforoutes06.fr , è possibile anche scaricare un'applicazione mobile, per essere informati è pure possibile telefonare al numero verde 08.05.05.06.06, per ottenere informazioni sul traffico e sulle con dizioni delle strade.

Questi i principali servizi offerti dal sito e dall’applicazione