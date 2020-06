“Vi svelo le mie ricette della salade niçoise che hanno vinto il concorso” (Foto)

Il Collectif Cuisine Niçoise ha organizzato nei giorni scorsi un concorso “virtuale” di cucina sul tema “la salade niçoise”.

Il concorso verteva su due prove diverse e contemporanee: la predisposizione “niçoise” tradizionale e di una sua rivisitazione secondo una visione moderna, in grado, in ogni caso, di salvaguardarne le basi e le radici.

A vincere la gara, alla quale hanno partecipato dodici concorrenti, è stata Odile Fiorucci, nizzarda, nella vita istruttrice di ginnastica, che ha ottenuto un notevole punteggio.

E’ stata la stessa Odile a raccontare la propria esperienza e a svelare le ricette, in esclusiva, a Montecarlonews.

Ecco il suo racconto.

“La mattina della gara sono andata a comprare i miei prodotti freschi al mercato di Liberation in Avenue Malaussena a Nizza.

Ho acquistato:

Pomodori marmande lisci e pomodori cuore di bue;

Insalata “mesclun”;

Carciofi viola;

Un ramo di sedano;

Cipolline;

Ravanelli;

Favette;

Basilico e limoni di Nizza.

Sfortunatamente non ho trovato nessun peperone da insalata (i piccoli peperoni verdi lunghi), quindi non ne ho usati. Ma è meglio metterli se li si trova dai produttori locali.

Prediligo i prodotti locali di piccoli produttori perché il gusto è molto diverso da quelli dei grandi produttori, anche quelli francesi.



Nella mia dispensa ho trovato acciughe sott'olio, tonno sott'olio, olive di Nizza, olio d'oliva, aceto di vino, uova, sale e pepe.

Per la salade niçoise rivisitata, ho avuto bisogno anche di acqua frizzante, semi di finocchio, tonno naturale, un po' di panna fresca e olio di arachidi .

Per la salade tradizionale ho tagliato i pomodori "cuore di bue" in fette sottili, preparato delle uova sode, tritato i carciofi, i ravanelli, le cipolline, il sedano, ho anche tagliato in modo sottile le favette intere, il tutto su un letto di verdure miste. Quindi ho sbriciolato tonno, olive e acciughe ed ho condito con aceto e foglie di basilico.

Una novità per la mia salade rivisitata: sono comparsi un hamburger, una frittella di acciughe e la panna montata al tonno .

Ho scelto i pomodori "marmande" per le loro dimensioni.

La base è una bella fetta di pomodoro senza pelle, condita con aceto, quindi verdure miste e una frittella di acciuga ultra fine. Poi un'altra bella fetta di pomodoro e tutta la gustosa miscela di ravanelli, di sedano e favette ben condite. Quindi ho posizionato un cucchiaio di panna montata al tonno e ho decorato con olive snocciolate e basilico. I carciofi vengono lavorati col limone e tagliati a fettine sottili.



Ho preparato queste ricette lo stesso giorno alla stessa ora, quindi 2 deliziosi piatti abbondanti che abbiamo assaggiato con mio marito che è il mio primo "fans". Gli sono piaciuti molto e….anche a me!”