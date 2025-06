Giornate Europee dell’Archeologia: un tuffo nella storia tra terra e mare

Dal 13 al 15 giugno 2025 tornano le Giornate Europee dell’Archeologia, un appuntamento atteso da appassionati, famiglie e curiosi, che avranno l’occasione di esplorare da vicino il mondo affascinante dell’archeologia.



Quest’anno, l’evento si svolgerà in un nuovo scenario d’eccezione: il sito archeologico del Museo di Archeologia di Nizza, a Cimiez, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’archeologia.



Tre giorni per scoprire il passato... con le mani

Durante tutto il fine settimana, archeologi e ricercatori si alterneranno per proporre laboratori interattivi, visite guidate, esposizioni e conferenze, con l’obiettivo di svelare i segreti della disciplina e condividere le ultime scoperte.

Un’occasione imperdibile per entrare nei meccanismi della ricerca sul campo, rivolto a grandi e piccoli.



In programma

1 giornata dedicata agli studenti

2 mostre

3 visite guidate a siti archeologici

16 laboratori e attività interattive

1 conferenza di apertura il 13 giugno, dedicata all’archeologia subacquea a Nizza e nella sua area metropolitana

Un ricco ventaglio di laboratori tematici

Tra le attività proposte, un’attenzione speciale sarà dedicata all’archeologia subacquea, con laboratori come:

“Fouiller l’épave de Villefranche IV” – un’immersione virtuale nella scoperta di relitti

“La dendrochronologie” – per datare il legno delle navi affondate

“Archéochimie” – per scoprire cosa rivelano le molecole trovate nei resti marini

“Archéobotanique” – per capire la storia del litorale attraverso le piante

“Les sédiments et la mer” – uno studio sull’evoluzione delle coste

Non mancheranno laboratori più classici come:

“Céramologie” – per ricostruire antiche ceramiche

“Fouille d’une inhumation” – incontro con antropologi e simulazioni di scavo

“Lithiques” – dimostrazioni sulla realizzazione di utensili in pietra



E per i più piccoli (e non solo), anche attività creative:

“Dans la peau d’un Romain” – per vivere l’esperienza quotidiana nell’antica Cemenelum

“La Préhistoire à la plage” – un laboratorio artistico ispirato alla grotta Cosquer



Visite guidate e mostre

Tre le visite guidate in programma:

Passeggiata archeologica a Cimiez tra anfiteatro, terme e il complesso episcopale

Visita al sito e alla mostra temporanea del Museo di Archeologia di Nice/Cimiez: “Quand la mer nous parle”

Visita alla cripta archeologica (fuori dal villaggio archeologico)



Mostre in evidenza:

“Quand la mer nous parle” (dal 30 aprile al 26 settembre 2025) – un viaggio tra relitti antichi e moderni, con un focus sull’archeologia subacquea e il ruolo dell’UNESCO nella salvaguardia del patrimonio marino

“Des préhistoriques à la plage !” (dal 25 aprile al 28 settembre 2025, al Museo di Preistoria di Terra Amata) – un’immersione nella vita dei primi abitanti di Terra Amata, 400.000 anni fa, e il loro rapporto con il mare



Un evento per tutti, nel cuore del Mediterraneo.