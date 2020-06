E' nato il Comitato Spontaneo dedicato alla memoria del Colonnello Pastorelli

In data 14 giugno 2020, è avvenuta una breve ma fattiva consulta telefonica, assieme al presidente dell' "Associazione identità italiana - italiani all'estero" dott. Aldo Rovito ed al presidente dell'associazione "Nizza Italiana", dott. Carlo Silvano. Come primo ordine del giorno, si è convenuto di istituire un comitato spontaneo dedicato alla memoria del Colonnello Giovanni Pastorelli, del quale e’ stato nominato coordinatore l’amico Amedeo Vincio.. Recenti significativi interventi, sono stati operati dalle citate associazioni, a difesa della verità storica e della italianità dell'ufficiale,medaglia d'oro, caduto in Libia. Ricordiamo infatti la lettera inviata al Presidente della Repubblica dall' "Associazione Nizza Italiana" e quella al Ministero della Difesa dall'associazione “Identità Italiana - Italiani all'estero".

Il tema continua a rimanere vivo ed al centro del nostro disinteressato lavoro che per il momento è sicuramente quello di far conoscere questa storia italiana il più possibile affinché la corretta memoria storica venga ristabilita.