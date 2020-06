Cannes ha aperto la sua Handiplage completa in tutta sicurezza

Apertura dell'Handiplage di Cannes in completa sicurezza sanitaria a Bijou Plage, vicino a Pointe Croisette fino al 15 settembre 2020 dalle 9:00 alle 18:30 e su tutta l'area disponibile (896 m2) per offrire massima ricezione nel rispetto delle misure della distanza fisica e dei gesti della barriera Covid-19.



Si raccomandano comunque due fasce orarie: dalle 9:00 alle 12:30 e poi dalle 14:00 alle 18:00, al fine di facilitare un'operazione di pulizia giornaliera del sito tra le 12:30 e le 14:00 La reception si svolge ogni mezza giornata con un massimo di 40 persone (guida inclusa) sul posto e solo su prenotazione, con almeno 48 ore di anticipo, il 04 93 06 31 98 o online.



Per accedere a Handiplage Cannes, l'uso di una maschera è obbligatorio per il beneficiario e la guida