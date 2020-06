Il Mamac si fa in cinque per accompagnarci durante l’estate

Il MAMAC ha compiuto ogni sforzo per adeguarsi alle misure indicate dalle autorità sanitarie e rafforzare così la sicurezza dei visitatori. E’ stata prevista un'offerta culturale di qualità per la stagione estiva che prevede mostre, nuove collezioni, attività aperte a tutta la famiglia, incontri a sorpresa con artisti e coreografi...il MAMAC è davvero tornato!

L’attività del Museo può essere sintetizzata in cinque punti



1 Da giugno - Collezione estiva

Quasi 200 grandi opere dal 1960 ad oggi aspettano i visitatori



2 - Da fine giugno, apertura della terrazza sul tetto per una vista unica su Nizza!



3 - Mostre deconfigurate e prolungate

Retrospettiva di Lars Fredrikson fino al 28 giugno, in collaborazione con il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (2 ° piano) e Charlotte Pringuey-Ceyssac fino al 26 luglio, in collaborazione con il Museo della Preistoria Terra Amata (galleria contemporanea).



4 - Dal 7 luglio - La mia estate al MAMAC

Il museo si trasforma in un'area giochi e un'area di scoperta per grandi e piccini con incontri insoliti e conviviali, rinnovati ogni settimana.



5 - Avviamoci verso la fine dell'estate con due nuove mostre

Dal 29 agosto, MAMAC è partner di Manifesta 13 Marsiglia - Biennale itinerante europea e del suo programma Les Parallèles du Sud con la mostra di Ursula Biemann, Savoir indigènes _ Fictions cosmologiques en galerie contemporaine. Per la prima volta in Francia, una mostra riunisce diverse opere video dell'artista svizzera con una selezione incentrata sui principali problemi ecologici del nostro tempo.



Dal 3 ottobre She-Bam Pow POP Wizz! Le Amazzoni del POP, nell'ambito di 30 anni del MAMAC.



Il Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain di Nizza, si trova di Place Yves Klein.