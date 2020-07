Borse termiche Carpisa e portabottiglie termici: i compagni ideali per una gita fuori porta perfetta

L'estate è sinonimo di vacanze al mare oppure in montagna, dove comunque le ore trascorse a contatto con la natura non sono mai abbastanza; pertanto la possibilità di portarsi il pranzo al sacco offre l'occasione di trascorrere giornate piacevoli e rilassanti, a patto di poter disporre di alimenti e bevande fresche.

Quando il caldo si fa sentire davvero, anche la disponibilità di una bibita fresca può fare la differenza, garantendo anche condizioni più sicure per la salute. Nate essenzialmente come contenitori multiuso senza troppe pretese, le borse termiche si sono trasformate in accessori di stile, dei must have quasi indispensabili anche soltanto per andare in ufficio, a fare sport o all'università.

Si può dire che anche un porta bottiglia termica sia in grado di svolgere un ruolo di estrema utilità per mantenere una perfetta refrigerazione e permettere di bere bibite dissetanti e gradevoli. Ideali come accessori da viaggio, ma utili anche nella vita di ogni giorno quando le temperature si innalzano, le borse e i portabottiglie termici sono i compagni perfetti dell'estate.

Tipi di borse termiche

Una borsa termica piccola Carpisa si presta a molteplici impieghi, sia per trasportare qualche snack per uno spuntino fuori casa oppure per portarsi dietro una pietanza fresca da consumare al lavoro.

Il grande vantaggio di queste borse termiche piccole dipende dalla loro maneggevolezza e dalla possibilità di essere portate a mano senza fatica. Spesso forniti di una pratica chiusura zippata e di manici doppi per essere portati al braccio, gli accessori di questo tipo vengono realizzati con materiali impermeabili di ottima qualità.

Per chi desidera tenere al fresco soltanto le bevande è consigliabile servirsi di una borsa termica porta bottiglia by Carpisa, un accessorio utilissimo e poco ingombrante, di norma realizzato in nylon lavabile.

Il sistema di chiusura con moschettone ne consente un trasporto ideale anche agganciandolo a zaini oppure a sacche da viaggio. Il beauty-case termico realizzato da Carpisa svolge egregiamente il suo compito di trasportare al fresco i trucchi che, con il caldo estivo, potrebbero deteriorarsi.

Non sono soltanto gli alimenti o le bevande a richiedere tali precauzioni, ma anche i prodotti per il make-up, spesso sottoposti a shock termici impattanti.

Requisiti degli accessori termici

Una borsa termica per bottiglia del brand Carpisa rappresenta la soluzione ideale per tenere al fresco le bevande e si presenta particolarmente leggera in quanto prodotta in resistente nylon lavabile.

Il vantaggio di poter usufruire di una pratica borsa termica si collega anche al suo impiego multifunzionale, ad esempio come shopping bag in stile unisex. Nella sua collezione 2020, Carpisa ha puntato sull'impiego di materiali sintetici lavabili estremamente resistenti e proposti in colori vivaci e brillanti, per conferire un tocco di eleganza su qualsiasi look.

Grazie alle tonalità cromatiche particolarmente vivaci (rosso, blu elettrico, oliva e giallo) una borsa termica per acqua Carpisa offre la soluzione migliore per portarsi dietro alimenti refrigerati senza rinunciare al buon gusto. Semplice e moderno, oltre che leggero e versatile, il porta bottiglia termico dell'ultima collezione Carpisa è stato progettato per completare con eleganza un abbigliamento estivo.

Come utilizzare le borse termiche

Per la gita di una sola giornata al mare o in montagna, oppure per un'escursione da effettuare mentre si è già in vacanza, le borse termiche semplificano l'organizzazione della trasferta.

Una pedalata in collina non può prescindere dall'impiego di un porta bottiglia termico in nylon lavabile, leggero e resistente.

Quando si decide di fare un giro in moto, alla ricerca di un pò di fresco, è inevitabile portarsi dietro uno spuntino dentro un'elegante borsa termica della recente collezione Carpisa.