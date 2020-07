Bikini brasiliana: cos'è e perchè è così di moda

Il costume alla brasiliana è un indumento intimo che si può identificare come un giusto mix tra il perizoma e uno slip estremamente sgambato, con la parte posteriore che forma un triangolo da cui parte una striscia di stoffa che attraversa le natiche.





La parte posteriore dello slip del costume brasiliana, pur essendo molto più succinta di quella di un normale slip, riesce comunque a coprire una parte delle natiche, a differenza del perizoma che le lascia quasi completamente scoperte.





La caratteristica peculiare dei costumi a brasiliana è quella di avere slip formati da un pannello anteriore delle stesse dimensioni di quello posteriore, mentre il reggiseno può avere una forma variabile. Esistono comunque diverse varianti del costume da bagno brasiliana, sempre riferite alla parte posteriore, che in alcuni casi può essere arricchita da frappe, frange e volant, oppure presentare bordi ondulati di stoffa o di pizzo. Esistono anche modelli di costume da donna brasiliana interi nella cui parte posteriore la conformazione dello slip ricalca quella tipica dei bikini.





Come indossare il costume brasiliana

Per indossare un bikini brasiliano è necessario possedere un fisico magro, slanciato e con natiche non particolarmente voluminose, in quanto potrebbero modificare la struttura dello slip. La mutanda dei costumi brasiliana, infatti, deve rimanere perfettamente aderente alle natiche pur essendo di dimensioni ridottissime.





Il principale vantaggio offerto dal costume da brasiliana è quello di arrotondare il fondoschiena anche a chi ha un sedere piatto, pertanto è consigliabile che venga indossato da donne molto magre.





I modelli più indovinati sono quelli a tinta unita, preferibilmente con tonalità scure, ma arricchiti con ruches, volant e applicazioni di vario tipo. In questo modo le natiche oltre ad acquistare volume vengono anche valorizzate dalle decorazioni che catalizzano gli sguardi sul lato b.





La moda del costume brasiliana

Nati negli anni Cinquanta, i bikini Brazilian hanno attraversato un lungo periodo di cambiamenti fino ad arrivare ai modelli attuali, considerati tra i più sexy da utilizzare al mare o in piscina. Infatti, se indossato nel modo giusto e se scelto con modello e misura perfetti per il proprio corpo, l'effetto che ne deriva è veramente irresistibile.





I bikini brasiliani vengono considerati costumi da bagno iconici che da anni hanno contribuito a rivoluzionare tutto il settore del beachwear. I modelli tipici includono una mutandina che è più stretta nella parte posteriore, creando una copertura limitata alle natiche.





È anche possibile indossare slip alla brasiliana attraversati da un elastico che corrisponde alla piega tra le natiche, il cui scopo è quello di arricciare la porzione di stoffa che le ricopre: in questo modo il lato b viene valorizzato in maniera perfetta. È poi possibile abbinare lo slip brasiliano con qualsiasi tipo di reggiseno, che può essere sia del medesimo tipo di tessuto, sia realizzato con differenti filati, per ottenere gradevolissimi effetti mix and match.





Ad esempio i costumi brasiliana Miss Bikini spesso si caratterizzano per reggiseni a fascia che enfatizzano in maniera perfetta il décolleté. Nei modelli con reggiseno a triangolo, gli slip spesso si allacciano sui fianchi per regolare la misura in base alle dimensioni dei fianchi.





Le raffinate fantasie con disegni geometrici, con righe alternate a delicati motivi floreali, si accostano a eleganti varianti a tinta unita, con colori di tendenza che possono essere scambiati per creare un delizioso effetto mix and match.





L'allacciatura al collo, che si alterna con le tradizionali bretelle, consente al reggiseno di assumere l'esatta forma del seno, sostenendolo senza mai comprimerlo. Gli slip brasiliana spesso sono arricchiti da anelli in metallo posti sui fianchi, che oltre a fungere da collegamento tra la parte anteriore e quella posteriore, diventano preziosi ornamenti.