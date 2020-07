Riaperta la Handiplage del Larvotto nel Principato di Monaco

Sino all'11 settembre le persone con mobilità ridotta e disabilità

potranno nuovamente godere dei piaceri della spiaggia gratuitamente al Larvotto, dal lunedì al Venerdì 10: 00-17: 00

Una squadra di pensionanti e due tirocinanti forniranno supporto per il nuoto.

Le persone con un veicolo possono beneficiare di un pacchetto di parcheggio gratuito di 3 ore, valido nei parcheggi pubblici di Testimonio, Grimaldi Forum e Portier.

Da Avenue Princesse Grace, l'accesso al sito avverrà tramite una passerella sicura sopra dal sito, quindi prendendo un ascensore accessibile.

In conformità con le attuali normative sulla sicurezza sanitaria, accedere al sito Handiplage di Larvotto richiederà una maschera da indossare e sarà limitata a due utenti alla volta.

È necessario effettuare una prenotazione telefonica, per quanto possibile, con il team operatori di manipolazione: 06 43 91 97 57.