Le Nocturnes della Villa tornano a incantare l’estate di Cap-Ferrat

Con il tramonto che accende di riflessi dorati la camera di Béatrice e le candele che iniziano a illuminare il giardino all’italiana, si apre ufficialmente l’edizione 2025 delle Nocturnes de la Villa, l’appuntamento estivo che trasforma la Villa Ephrussi de Rothschild di Saint-Jean-Cap-Ferrat in un palcoscenico d’eccezione.



Dal 14 luglio al 26 agosto , ogni lunedì e martedì sera, l’Académie des Beaux-Arts e Muriel Mayette-Holtz invitano il pubblico a vivere sette settimane di pura magia tra musica, parole, danza e performance. Un invito al sogno, tra i nove giardini della villa, picnic sull’erba e spettacoli immersi nella luce dorata del crepuscolo.





Una stagione "in fuochi d’artificio"

A inaugurare la rassegna sarà Thomas Dutronc, il 14 luglio, con Il n’est jamais trop tard, un concerto che promette scintille in apertura della stagione.

E non sarà l’unico nome di richiamo: sul palco saliranno anche la leggenda africana Angélique Kidjo, il pianista André Manoukian insieme alla voce di Rosemary Standley, e l’istrionico ensemble lirico-comico di The Opera Locos.



Una sinfonia di generi e sorprese

Il programma è un vero viaggio sonoro: dal jazz evocativo dedicato a Chet Baker con David Enhco & Marc Perrenoud, al repertorio classico di Laurent Petitgirard e l’Orchestre National de Cannes, fino alla tromba di Romain Leleu, alla chitarra virtuosa di Thibault Cauvin, e alle armonie francesi di Pierre Génisson & Bruno Fontaine.



Tra gli eventi più attesi anche il ritorno in grande stile del The Amazing Keystone Big Band, con un omaggio a George Gershwin che chiuderà la rassegna il 26 agosto.





Oltre la musica: letteratura, danza e magia

Le Nocturnes non si limitano alla musica. Il pubblico potrà scoprire la forza della parola con Marie Christine Barrault, che leggerà il diario di George Sand accompagnata dalle note di Chopin, e con Brigitte Fossey, che farà rivivere l’amore secondo Flaubert in una performance poetica.



Non mancherà la danza con la compagnia GR Infini, diretta da Gaël Rougegrez, che porterà in scena un intenso “huis-clos” maschile sulla terrazza di marmo. E per chi ama il mistero, il mago Larsène sarà il protagonista di una serata dedicata all’illusione.



Un’estate da ricordare

Con 14 appuntamenti in programma, le Nocturnes de la Villa 2025 si confermano una delle proposte culturali più affascinanti della Riviera.

Un’occasione per abbandonarsi alla bellezza, circondati dalla storia, dall’arte e dal paesaggio mozzafiato della Costa Azzurra.



Per chi cerca serate incantate, emozioni autentiche e incontri indimenticabili con grandi artisti, la Villa Ephrussi apre ancora una volta le sue porte. Non resta che farsi trasportare.