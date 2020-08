Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. La valle dell'Esteron (Video e Foto)

La bicicletta di Danilo Radaelli ci conduce questa volta nell’area verde lungo l’Esteron, una ciclabile che giunge fino al Lac di Le Broc

Un'oasi di pace per molte specie di uccelli migratori e sedentari. Il gabbiano comune trova lì un sito di svernamento. La alborella, il pesce persico e la carpa rappresentano le principali specie di pesci nel lago.

Gli avannotti possono cadere vittime delle bisce che sono ottime nuotatrici o dalle sterne. Il falco pescatore e il cormorano si alimentano coi pesci più grandi.

Durante le passeggiate si odono le rane e, in estate, é possibile vedere la lucertola ocellata, una specie protetta in via di estinzione, intenta a crogiolarsi al sole. Di notte, sono i pipistrelli ad impadronirsi del territorio per dare la caccia a zanzare, libellule e altri insetti volanti.

L’area è inserita nel Parc du Lac du Broc.