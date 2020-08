Traghetti da Napoli a Ventotene

Napoli è collegata per via marittima con tutti i più importanti scali del mondo, in particolare con le mete turistiche del suo golfo e del Tirreno, tra queste ci sono anche le isole Pontine e la piccola Ventotene. Il porto turistico di Mergellina è ricco di richiami folcloristici e culturali tipici della tradizione partenopea.

Il porto di Mergellina

Il porto, terzo per grandezza di Napoli, è uno uno snodo turistico per gli aliscafi con direzione Ischia e Capri, ma copre nei fine settimana anche la tratta per l’isola di Ventotene. Il porto è ubicato in via Francesco Caracciolo 11, vicino a Piazza Sannazzaro. Puoi arrivare al porto con i mezzi pubblici, tramite la linea 2 della Metro e scendendo a Megellina per fare poi pochi passi a piedi. Con l’auto arrivando da Roma o dalla Salerno/Napoli devi uscire a Fuorigrotta e seguire le indicazioni per il porto. Puoi utilizzare comodi parcheggi a pagamento sia a Piazza Sannazzaro e sulla salita di Piedigrotta.

Copertura del servizio

La compagnia SNAV tramite la nave Uno IP che consente d'imbarcare comodamente ogni tipo di mezzo, i biglietti sono prenotabili sul sito https://www.arcipelagoponziano.it . Puoi utilizzare il servizio solo nel periodo estivo con navi e imbarcazioni veloci, con un tempo di percorrenza medio di 1h e 50 minuti.

Orari di partenza

Il servizio copre i periodi che vanno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 e dal 26 giugno al 5 settembre del 2021, sono nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Il servizio dei traghetti da Napoli Mergellina a Ventotene è garantito dalla SNAV Collegamenti Marittimi con imbarcazioni veloci e navi ferries prevede due orari di partenza dal molo partenopeo: alle 8:00 con arrivo sull’isola alle 9:50; l’aliscafo fa uno scalo a Casamicciola di 15’, con arrivo e partenza alle 8:45 e alle 9:00; il secondo orario di partenza è previsto per le 15:00 e arrivo a Ventotene alle 15:50. La fermata a Casamicciola dura 10’ dopo soli 45 minuti di percorrenza.

Costi

Il costo promozionale è di 19,00€, i biglietti sono limitati e conviene prenotare in anticipo sul sito delle SNAV o tramite gli altri operatori turistici.

Al netto della promozione, il costo oscilla dalle 21,00€ ai 25,00€ a seconda della tratta, dell'orario e del mezzo marittimo, per il biglietto intero.

La riduzione per i bambini è pari a 14,50€ sugli aliscafi.

Il trasporto del bagaglio aggiuntivo costa 10€.

È possibile trasportare bici, canoe e il surf con un prezzo aggiuntivo di 10€.

Sconti e promozioni

I tuoi bambini fino a 2 anni non ancora compiuti, possono viaggiare gratis senza imposto e accompagnati dal genitore.

Dai 2 ai 12 anni non computi il costo della tratta su offerta della compagnia può essere ridotto fino al 50%.

Servizi a bordo

Sulle navi sono presenti tutti i comfort: puoi viaggiare su poltrone comode, c’è l’area climatizzata, la TV, il Wifi oltre ai punti ristoro negli spazi comuni.

Trasporto animali

La compagnia consente di viaggiare con il proprio animale domestico, al costo di 10€ sulla tratta se muniti dei dispositivi necessari, quali museruola ed eventuale dispositivo per il trasporto.