Monaco celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente: uniti contro la plastica per un futuro più pulito

Anche quest’anno il 5 giugno si rinnova l’impegno del Principato di Monaco in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite dal 1974 e oggi celebrata in oltre 100 Paesi. Il tema scelto per il 2025 è di stringente attualità: la lotta contro la plastica, una delle minacce più gravi per l’equilibrio degli ecosistemi marini e terrestri.

In linea con la propria politica ambientale, il Governo monegasco ha da anni intrapreso misure concrete per ridurre l’uso della plastica, a partire dal divieto dei sacchetti in plastica nel 2016 fino alla messa al bando degli imballaggi monouso. Le campagne di sensibilizzazione e le azioni sul territorio – come il ricorrente clean-up delle spiagge – sono ormai parte integrante dell’impegno ambientale della Principauté.

Per celebrare al meglio questa giornata di consapevolezza e coinvolgimento, la Direzione dell’Ambiente sarà presente con un punto informativo allestito in fondo a rue Princesse Caroline, aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle 17:30. L’iniziativa coinvolgerà numerosi attori locali impegnati quotidianamente nella transizione ecologica.

Durante l’intera giornata, il pubblico potrà:

- Scoprire soluzioni alternative alla plastica monouso grazie all’Associazione Ecoscience Provence, imparare a riconoscere le false soluzioni e partecipare ad atelier “zero plastica”, con focus su biodiversità e tutela ambientale.

- Conoscere, dalle 9:00 alle 11:30, le soluzioni logistiche “zero waste” proposte da Green Box Monaco, come le casse da trasporto riutilizzabili.

- Approfondire il tema del turismo sostenibile con la Direzione del Turismo e dei Congressi, che dalle 9:30 alle 12:00 presenterà strumenti utili per il corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei visitatori stranieri e un manuale pratico di turismo responsabile.

- Dalle 11:30 alle 14:30, scoprire i segreti della piattaforma Ecoslowasting per contrastare lo spreco alimentare.

- Incontrare, nel pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30, il rappresentante del Jardin Animalier, Laurent Peyronnel, che racconterà le attività del giardino in chiave ambientale.

- Dalle 14:00, conoscere i benefici del servizio “Ma Consigne”, promosso dalla Mission pour la Transition Energétique, per ridurre l’impatto dei contenitori monouso.

- Infine, dalle 14:30 alle 17:30, la Mairie de Monaco presenterà la sua iniziativa “La Petite Boîte”, pensata per combattere lo spreco alimentare nei ristoranti attraverso pratici contenitori da asporto.

Una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, all’azione concreta e al dialogo con la cittadinanza, che conferma ancora una volta l’impegno del Principato nella costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole.