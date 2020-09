Tra i luoghi del Cuore del Fai anche la linea ferroviaria internazionale Cuneo-Nizza

I luoghi del Cuore del Fai è un'iniziativa che ha raggiunto le dieci edizioni: si tratta del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.



C'è tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi che ci hanno emozionato e salvarli.



L'iniziativa è del FAI Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo SpA che, in partnership, promuovono questo censimento che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati.



In elenco vi é pure la linea ferroviaria considerata tra le più belle del mondo, quella che unisce Cuneo e Nizza .

Attualmente, con 7.852 voti, la ferrovia Cuneo - Nizza si trova in testa alla categoria "Ferrovie" (al secondo posto la Fano - Urbino) e al quinto posto assoluto nella classifica generale del FAI. Precedetuta da

Castello di Sammezzano - Reggello (FI)

Ponte dell'acquedotto - Gravina (BA)

Città di Bergamo

Circurmarpiccolo, storia di una strada dimenticata - Taranto



Come si vota?



Vengono stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, a fronte della presentazione di un progetto. È previsto lo stanziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che superano i 50.000 voti indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti da presentare al FAI.