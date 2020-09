Covid 19: a Nizza screening per tutti

La preoccupante crescita del numero di persone che hanno contratto il virus Covid 19, ha indotto la città di Nizza ad aprire un sito di screening PCR presso il Palais des Expositions . Si tratta di un servizio gratuito.

I test vengono effettuati da infermieri e analizzati in un laboratorio privato e, successivamente, comunicati ai pazienti tramite e-mail o indirizzo postale.

L’orario è dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.

E’ obbligatorio un appuntamento che si ottiene accendendo ad un sito dedicato ( Clicca qui ).



Il luogo del prelievo è il Palais des Expositions, con ingresso attraverso il Parvis de l’Europe.

Condizioni per essere ammessi al test: essere un residente di Nizza e poterlo giustificare (fornire una prova aggiornata di residenza e numero di sécurité sociale), essere maggiorenne alla data del test, presentare i sintomi di Covid-19 (con o senza prescrizione medica) e/o essere un caso di contatto. Un medico sarà sul posto per verificare se queste condizioni sono soddisfatte e per verificare le condizioni sanitarie.