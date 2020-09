Porto Antico di Genova Spa protagonista al Salone EVER di Montecarlo in tema di sostenibilità ed energie alternative

Per far fronte al Climate change, la cosiddetta neutralità CO2 al 2050 rappresenta la strategia ufficiale dell’Unione Europea per poter rispettare gli Accordi di Parigi sul clima. I porti turistici e commerciali, soprattutto nel Mediterraneo, sono in pieno centro città e quindi sono e saranno sempre più coinvolti nel raggiungimento della sfida verso il CO2 neutral.

L’esperienza di Porto Antico di Genova SpA è stata oggi al centro della tavola rotonda “La transizione energetica nei porti” organizzata allo Yacht Club di Monaco nell’ambito di EVER-Salone della Sostenibilità . Oltre a Porto Antico, rappresentato dal direttore Innovazione Sviluppo e Sostenibilità Alberto Cappato, sul tavolo le esperienze di Marsiglia, Monaco, Nizza e Tolone alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e del mondo industriale.

In questo settore, grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni, Porto Antico è all’avanguardia: l’elettrificazione delle banchine permette infatti ai mega-yacht di spegnere i propri generatori allacciandosi alle rete elettrica del porto, un impianto fotovoltaico da 200kw produce circa il 10% del fabbisogno di energia di tutta l’area del Porto Antico; tre Seabin contribuiscono a tenere lo specchio acqueo pulito dalle plastiche e da oltre un anno è partito il progetto Porto Antico Plastic free con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica monouso.

La tavola rotonda è stata l’occasione per un confronto e per uno scambio e condivisione di buone pratiche su di un tema di grande attualità e molto importante per tutti i cittadini.

I lavori del Salone sono stati aperti da Sua Altezza Alberto II.