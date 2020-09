Tradizione, amore e passione: si vendemmia sulle colline di Bellet (Foto)

Si fatica, in allegria, lungo le colline che contornano Nizza: fino a stasera si vendemmiano le uve rosse che presto si trasformeranno in nobile e pregiato vino di Bellet.

Il nostro Danilo Radaelli, in sella alla propria bicicletta, ha scalato in lungo e in largo le colline, per fotografare i vendemmiatori al lavoro.

Un’opera delicata, affidata a persone esperte, ma anche un’occasione per trasmettere esperienze e tradizione.

Così, nel “domaine” Fogolar l’obiettivo ha immortalato al lavoro anche la nipotina di Jean Spizzo, il professore universitario di origine friulana che, con amore e passione, cura la cantina e produce un ottimo e ricercato vino.

Quello che colpisce, nelle fotografie a corredo di questo articolo, è proprio il sorriso, l’allegra consapevolezza, l’amore e la passione che contraddistingue le persone di tutte le età che sanno che il frutto del loro lavoro sarà un vino destinato a nobilitare il territorio, ad essere riconosciuto tra le eccellenze di Nizza, ad essere donato o acquistato sapendo che si tratta di un prodotto prezioso e di qualità.