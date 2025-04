Cannes dà voce ai giovani scrittori: in scena la finale nazionale del Trophée KO des Mots 2025

Il prossimo 9 maggio 2025, il Théâtre de la Licorne si trasformerà nel palcoscenico nazionale del Trophée KO des Mots 2025, il concorso di improvvisazione letteraria dedicato agli studenti delle scuole medie.



Per la prima volta, la città di Cannes accoglie la finale di questo evento culturale unico, organizzato da AMILIT e riservato alle classi di seconda e terza media.



Obiettivo del progetto: stimolare la creatività, valorizzare la lingua francese e promuovere la scrittura come strumento di espressione personale e collettiva.

Un vero e proprio trampolino per giovani penne promettenti, che potranno mettersi in gioco in una competizione dove l’improvvisazione e la rapidità di pensiero fanno la differenza.



Un format coinvolgente e interattivo

I partecipanti avranno solo cinque minuti per scrivere un testo su un tema imposto.

I loro elaborati verranno proiettati su grande schermo e interpretati da attori-coach. A decretare i vincitori sarà il pubblico, con un voto espresso “a cartellone alzato”. Tre i match previsti durante la giornata.



Il format originale punta tutto sul coinvolgimento e sulla creatività, rendendo protagonisti non solo i giovani scrittori ma anche il pubblico in sala. L’evento rappresenta un momento di scambio e condivisione, unendo studenti provenienti da contesti scolastici diversi.



Cannes capitale dell’educazione culturale

«L’improvvisazione è uno strumento educativo potente, che unisce il piacere dell’oralità al gusto della scrittura», ha dichiarato il sindaco David Lisnard. «Questo evento si inserisce pienamente nella nostra politica di 100% Educazione Artistica e Culturale (EAC), con l’obiettivo di offrire a ogni giovane di Cannes la possibilità di esprimersi e crescere attraverso l’arte».



La partecipazione del collège Gérard Philippe è ormai una tradizione.

Dopo aver vinto nel 2024 la “Ceinture de la poésie”, quest’anno 16 studenti volontari tornano in gara, forti di un percorso di preparazione che ha incluso 10 laboratori di improvvisazione teatrale con una compagnia locale.



L’iniziativa avrà luogo a Cannes venerdì 9 maggio 2025 al Théâtre de la Licorne che si trova in Avenue Francis Tonner 25. L’ingresso è gratuito.