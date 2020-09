Covid 19: a Nizza i test (validi anche per l’Italia) in Place Masséna

Test sul Covid per tutti, previo appuntamento, a Nizza a partire da domani giovedì 24 settembre 2020 : lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha istituito un ulteriore punto di test e di prelievo nel parcheggio sotterraneo Masséna Avenue Félix Faure 16, davanti all’ingresso delle Galerie Lafayette .

I test saranno effettuati da infermieri abilitati e analizzati da un laboratorio accreditato indipendente. I risultati saranno comunicati ai pazienti tramite e-mail o indirizzo postale.

Gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e sabato dalle 10 alle 12.

E’ obbligatorio prendere un appuntamento prenotandosi attraverso internet1 ( clicca qui ).

Avranno la priorità le seguenti categorie:

Operatori sanitari,

Pazienti soggetti a prescrizione

Persone contattate da CPAM / ARS / Stop Covid per aver avuto potenziali contatti con persone o situazioni infette.

Questo il testo del questionario





J e dispose d'une prescription médicale pour réaliser un test RT-PCR (l'ordonnance sera exigée).

J’ai reçu une notification CONTACT COVID (brigade sanitaire CPAM), de l'ARS, ou stop Covid (La présentation de la notification sera exigée).

Je suis un professionnel de santé (un justificatif sera obligatoire).

Autres raisons.



Protection des données

Les informations communiquées sont destinées aux collaborateurs des laboratoires intervenants pour la réalisation des analyses prescrites. Elles ne seront pas communiquées à de tierces personnes pour d'autres utilisations. J'utilise ce moyen dématérialisé à défaut d'un autre moyen plus sécurisé et exclusivement dans le cadre de la réponse à l’épidémie de COVID-19.

J’ai pris connaissance des mentions d’information relatives au test de dépistage COVID-19.

Je reconnais avoir pris connaissance des Mentions légales et je consens au traitement de mes données personnelles.



Lire la Notice d’information du Ministère de la Santé sur la mise en œuvre d’un système d’information national de suivi du dépistage Covid-19 (SI-DEP).



Chi intende effettuare il test senza rientrare tra le categorie a rischio deve barrare la casella “Autres raisons”.

Il test è valido anche per dimostrare la propria negatività nel caso si debba rientrare in Paesi che richiedono una certificazione, quali l’Italia.