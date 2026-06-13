Macron e Modi a Nizza: città blindata per il vertice, scattano divieti e maxi dispositivo di sicurezza

Nizza si prepara ad accogliere una visita di alto profilo internazionale. Domenica 14 giugno 2026 il Presidente della Repubblica francese sarà in città insieme al Primo ministro indiano Narendra Modi per una giornata di incontri istituzionali che comporterà un imponente dispiegamento di sicurezza e significative limitazioni alla circolazione.



Il programma prevede l’inaugurazione dell’evento “Bharat Innovates” al Palais des Expositions di Nizza, seguita da un incontro bilaterale alla Villa Kerylos di Beaulieu-sur-Mer.

Due appuntamenti che hanno spinto la Prefettura delle Alpi Marittime a predisporre un articolato dispositivo di sicurezza terrestre, aereo e marittimo lungo tutta l’area interessata.



Spazio aereo e mare sotto controllo

Per tutta la giornata di domenica sarà vietato il sorvolo di droni su Nizza, Villefranche-sur-Mer e lungo il tratto dell’autostrada A8 compreso tra Saint-Laurent-du-Var e La Turbie.

Le restrizioni si estendono anche a Beaulieu-sur-Mer, dove saranno proibiti voli di parapendio e ultraleggeri.



Stop anche alle attività in mare: nella Baie des Fourmis e nella zona antistante la Villa Kerylos saranno vietati balneazione e sport nautici fino alla fascia dei 300 metri dalla costa.





Zone rosse e controlli rafforzati

Tre i principali perimetri di sicurezza istituiti:

attorno al Palais des Expositions, domenica dalle 6 alle 13;

nei pressi dell’Hotel Negresco, da sabato pomeriggio fino a domenica sera;

nel centro di Beaulieu-sur-Mer, domenica dalle 8 alle 16.

All’interno di queste aree sarà vietato trasportare materiali pericolosi, carburanti, prodotti infiammabili o esplosivi, oltre ad armi di qualsiasi tipo e articoli pirotecnici.



In totale saranno mobilitati circa mille operatori tra forze dell’ordine, personale sanitario e squadre di soccorso.



Traffico limitato e strade chiuse

Le conseguenze maggiori si registreranno sul fronte della viabilità. A Nizza, la Voie Mathis in direzione ovest-est e le strade attorno al Palais des Expositions saranno chiuse indicativamente tra le 10 e le 11.30.



Disagi più estesi a Beaulieu-sur-Mer, dove la circolazione sarà completamente interdetta, dalle 8 alle 16, in un’ampia area che comprende il lungomare, la Plage des Fourmis, il porto e diverse arterie centrali, tra cui avenue Jean Monnet, boulevard Maréchal Leclerc e quai Whitechurch.



Le autorità avvertono inoltre che ulteriori interruzioni temporanee potranno verificarsi per consentire il passaggio dei convogli ufficiali.



Una giornata dunque ad alta tensione organizzativa, con inevitabili disagi per residenti e turisti, ma che segna un momento di grande rilevanza diplomatica per la Costa Azzurra.



