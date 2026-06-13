Roquebrune-sur-Argens, dove la Costa Azzurra ritrova la sua anima autentica

Tra il blu intenso del Mediterraneo e le colline profumate di macchia, Roquebrune-sur-Argens si afferma come una delle destinazioni più complete e autentiche della Costa Azzurra.



Un territorio esteso per 28 chilometri, caratterizzato per l’80% da spazi naturali, con oltre 300 giorni di sole l’anno, 15 sentieri escursionistici e 8 chilometri di costa preservata: un mosaico di paesaggi che alterna mare, vigneti, foreste e rocce rosse.



Il cuore storico batte nel borgo medievale, dominato dall’imponente Rocher, simbolo del territorio.

Qui vicoli acciottolati, piazzette ombreggiate, fontane e botteghe artigiane raccontano la Provenza più autentica, tra tradizioni e memoria.





Sul litorale, Les Issambres offrono spiagge dorate, calette nascoste e acque cristalline affacciate sul Golfo di Saint-Tropez, ideali per chi cerca relax, sport nautici e un’atmosfera più intima rispetto alle mete più affollate. Nell’entroterra, La Bouverie invita invece alla disconnessione totale, tra pinete, vigneti e percorsi immersi nella natura.



A rendere unica la destinazione è soprattutto la sua identità: una comunità che custodisce e tramanda saperi e tradizioni.

Artigiani, viticoltori e produttori locali danno vita a un patrimonio vivente fatto di eccellenze enogastronomiche, vino, olio d’oliva, miele, da scoprire direttamente nei luoghi di produzione, valorizzando filiere corte e incontri autentici.

L’offerta turistica è ampia e trasversale: dalle famiglie agli sportivi, dagli amanti del relax agli appassionati di cultura e gastronomia.

Tra le esperienze più iconiche, l’ascesa al Rocher con panorama a 360 gradi su mare e colline, le escursioni in canoa lungo il fiume Argens tra fauna e vegetazione, le passeggiate nel centro storico e le degustazioni nei vigneti locali.

Non mancano le attività: trekking, equitazione, golf, arrampicata e trail tra le colline; snorkeling, vela e sci nautico lungo la costa; momenti di benessere tra yoga, paddle e thalassoterapia.

Il calendario è arricchito da mercati, eventi culturali e iniziative che animano il territorio tutto l’anno.

Roquebrune-sur-Argens punta così su un modello di turismo sostenibile, lontano dagli eccessi e vicino all’essenziale. Un invito a rallentare, respirare e riscoprire il valore delle cose semplici, tra natura, cultura e autenticità.





