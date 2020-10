Piacenza protagonista al Monte-Carlo Film Festival di Ezio Greggio

La 17ª edizione del Montecarlo Film Festival, ideato e diretto da Ezio Greggio si svolgerà dal 5 al 10 ottobre 2020 presso il prestigioso Grimaldi Forum di Monte Carlo e vedrà impegnata la Galleria d’arte Piacentina Iori Casa d’aste, rappresentata da Stefano Iori “ Patron del Galà de L’art di Monte-Carlo “ invitato per questa occasione a realizzare una assoluta novità, ovvero un’importante rassegna di opere d’arte dedicate al cinema Internazionale in rappresentanza dei grandi maestri dell’arte contemporanea Italiana, come : Marco Genovese, Pierpaolo Nudi, Oreste Polidori, Salvatore Gentile, Carla Castaldo, Gianni De Paoli, Battistini Plauso Nivo, Michele Straface e Maurizio Quacquaro, che vedranno le loro opere esposte abbinate alle premiazioni di Attori e Registi come miglior Film, miglior Regista, Miglior Attore o Attrice dei Film in concorso.

Presidente della giuria sarà Nick Vallelonga, vincitore 2 volte del Premio Oscar, attore in Green Book, sceneggiatore di Kingdom of the Blind, the Man with One eye is King e regista di Choker e Stiletto.

Il Montecarlo Film Festival è considerato uno dei più importanti eventi dedicati interamente al genere della commedia, e quest’anno Ezio Greggio ha invitato ha riscosso un successo crescente da parte del pubblico e della critica a livello mondiale, è infatti un genere che si ritrova nelle commedie all’italiana che hanno fatto la Storia del Cinema, amate ancora oggi e riprese in molte opere. Quest’anno inoltre il festival introduce anche una nuova sezione per i cortometraggi, rinnovandosi e abbracciando una forma di audiovisivo sempre più nota e popolare nel mondo del cinema. La categoria si chiamerà Short Comedy Award, e si rivolge appunto a registi, attori e produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche.